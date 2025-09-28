Ghod River Flood : घोडनदीला आलेल्या पुरामुळे बेल्हे जेजुरी महामार्गावरील वाहतूक ठप्प, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान

पारगाव : डींभा धरण पाणलोट क्षेत्रात काल शनिवारी रात्रीपासून मुसळधार पाऊस पडत असल्याने धरणातील पाणीसाठ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. धरणाच्या पाचही दरवाजातुन आज रविवारी पहाटे पासुन प्रथम २३ हजार , सकाळी २५ हजार व दुपारी ३२ हजार क्युसेक्स इतक्या मोठ्या प्रमाणावर घोडनदीत पाणी सोडण्यास सुरुवात केल्याने घोडनदीला प्रचंड पुर आला आहे. आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्वभागातील गावामध्ये नदी काठावर असलेले शेतांमध्ये पाणी घुसल्याने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. नदीवर असलेले अनेकांचे शेतीपंप पाण्याखाली गेले आहेत लाखणगाव येथील बेल्हा जेजुरी महामार्गावरील पुल पाण्याखाली गेल्याने आज रविवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून या रस्तावरील वहातुक ठप्प झाली आहे. यावर्षी नदीला पुर आल्याने पुलावरून पाणी वाहु लागल्याने एका महिन्यात दोनदा या रस्त्यावरील वहातुक ठप्प झाली आहे. .Pune News : स्वदेशी तंत्रज्ञान गावोगावी विकास घडवेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.डिंभा धरण क्षेत्रात काल रात्री पासुन मुसळधार पाऊस पडत आहे. पावसाचा जोर वाढल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणुन आज रविवारी पहाटे मध्यरात्री पासून धरणाच्या पाचही दरवाजातुन पाणी सोडण्यास सुरुवात केली आहे आज रविवारी पहाटे २३ हजार ३८० क्युसेक्स्य एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घोडनदीत पाणी सोडण्यात आल्याने घोडनदीला पुर आला आहे. आज सकाळी २५ हजार ७९० क्युसेक्स पाणी सोडण्यात आले तर दुपारपासून धरणातील विसर्ग वाढवून ३२ हजार ५०० क्युसेक्स एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घोडनदीत पाणी सोडण्यात येत आहे. तालुक्याच्या पुर्वभागात नदीकाठावर असलेल्या पारगाव, काठापुर बुद्रुक, देवगाव व लाखणगाव परिसरातील नदीच्या कडेला असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात पुराचे पाणी घुसल्याने शेतातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले..अनेक बंधाऱ्यावरून पाणी वाहु लागले आहे. लाखणगाव येथील बेल्हा जेजुरी महामार्गावरील संपूर्ण पुल पाण्याखाली गेला असून पुलाच्या वरून तीन ते चार फुट उंचीवरून पाणी वाहत आहे. आज सकाळी दहा वाजल्यापासून या रस्तावरील वहातुक बंद केली आहे. बेल्हे जेजुरी महामार्गाचे काम झाल्याने या रस्त्यावरील वाहनांची वहातुक वाढली आहे. नाशिक, नगर जिल्ह्यातील नागरिकांना सोलापूर सातारा कोल्हापूर या ठिकाणी जाण्यासाठी जवळचा मार्ग असल्याने या रस्त्यावर वाहनांची मोठी वर्दळ असते पुलावरील वहातुक बंद केल्याने या महामार्गावरील वहातुक ठप्प झाल्याने पारगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नेताजी गंधारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार रमेश इचके, चंद्रकांत गव्हाणे, गणेश जोरी व पोलिस मित्र रामभाऊ वाळुंज आणि पाटबंधारे विभागाचे विकास आदक हे या ठिकाणी थांबून नागरिकांना काळजी घेण्याबाबत सूचना करत होते..आंबेगाव, शिरुर व जुन्नर या तीन तालुक्यातील अनेक गावांना जोडणाऱ्या या रस्त्यावरील वहातुक बंद पडल्याने नागरिकांची गैरसोय झाली आहे पुराच्या पाण्यामुळे नदीकाठावरील शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी घुसुन ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे त्या संबधीत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करुन शासनाने नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी आंबेगाव तालुका शेतमाल प्रक्रिया संस्थेचे अध्यक्ष सतीश रोडे पाटील, शिरीष रोडे, दस्तगीर मुजावर, महेश भोजने, मार्तंड टाव्हरे यांनी केली आहे..लाखणगाव येथील पुलावरून पाणी वाहु लागल्याने बेल्हे जेजुरी महामार्गावरील प्रवास करणाऱ्या वाहन चालकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा असे आवाहन पारगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नेताजी गंधारे यांनी केले आहे.या ठिकाणी सुमारे १० कोटी रुपये खर्चाच्या नवीन पुलाचे काम सुरु झाले ६० ते ७० टक्के काम झाले आहे. परंतु अडीच वर्षापासून ते अर्धवट अवस्थेत बंद पडले आहे. अद्याप ते काम सुरु झाले नाही पुलाचे काम तातडीने पूर्ण करावे अशी मागणी आंबेगाव तालुका खरेदी विक्री संघाचे माजी अध्यक्ष अनिल वाळुंज यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.