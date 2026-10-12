Dam Leakage: डिंभे धरणाला गळतीचे ग्रहण; वर्षाला दोन टीएमसी पाणी वाया जाणार.

डी.के.वळसे पाटील.मंचर : आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यांसाठी वरदान ठरलेल्या हुतात्मा बाबू गेनू सागर (डिंभे धरण)येथील धरणभिंतीतून प्रतिसेकंद तब्बल १ हजार ८०० लिटर पाण्याची गळती होत आहे. या गळतीमुळे दररोज सुमारे १५ कोटी ५५ लाख लिटर पाणी वाहून जात असून, गळती कायम राहिल्यास वर्षभरात जवळपास दोन टीएमसी पाणी वाया जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. आगामी रब्बी हंगामाच्या दुष्काळ सददृश पार्श्वभूमीवर ही बाब शेतकऱ्यांसाठी चिंताजनक ठरत आहे..धरणाचा इतिहास आणि सिंचनाला चालनाडिंभे धरणाचे भूमिपूजन १९७८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते झाले. १९८० पर्यंत काम सुरु होते.निधीअभावी काही काळ रखडलेले काम १९९० मध्ये दिलीप वळसे पाटील आमदार झाल्यानंतर आवश्यक निधी उपलब्ध झाल्याने पुन्हा सुरू झाले. सन २००२ मध्ये धरणाचे बांधकाम पूर्ण झाले. त्यानंतर डाव्या व उजव्या कालव्याद्वारे सिंचनासाठी पाणी सोडण्यास सुरुवात झाली. डाव्या कालव्याचे पाणी येडगाव धरणातून कुकडी डाव्या कालव्याद्वारे अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील शेतीला पाणी उपलब्ध होते. त्यामुळे या भागातील शेतीच्या अर्थकारणाला मोठी चालना मिळाली आहे..२१ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी पाण्याचे नियोजनयंदा पावसाचे आगमन लांबल्याने परिसरात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सन २०२६-२७ मध्ये आंबेगाव व शिरूर तालुक्यात २१ हजार ३९२ हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांची पेरणी झाली आहे. सोयाबीन, मका, गवत, बटाटा आणि ऊस या पिकांसाठी आगामी काळात पाण्याचे काटेकोर नियोजन आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत धरणातील पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर होणारी गळती थांबविणे गरजेचे आहे..१७३ कोटींच्या निधीची मागणीधरणभिंतीची गळती थांबविण्यासाठी तातडीने दुरुस्ती व मजबुतीकरण कामासाठी१७३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.तांत्रिक उपाययोजना करून गळती रोखण्यास प्राधान्य देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.सद्यस्थितीत धरणात ९९ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, एवढा मोठा साठा असतानाही सुरू असलेली गळती भविष्यातील सिंचन नियोजनासाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे..• प्रतिसेकंद १,८०० लिटर पाण्याची गळती.• दररोज सुमारे १५.५५ कोटी लिटर पाणी वाहून जाते.• वर्षभरात जवळपास दोन टीएमसी पाणी वाया जाते.• धरणात सद्यस्थितीत ९९ टक्के पाणीसाठा.• धरण दुरुस्ती व मजबुतीकरणासाठी १७३ कोटीं रुपये निधीची मागणी..• डिंभे धरण पाणी साठवण क्षमता : १३.५० टीएमसी• उपयुक्त पाणीसाठा : १२.५० टीएमसी• मृत साठा : १.०० टीएमसी• गळतीमुळे वाया जाणारे पाणी : २ टीएमसी.• सद्यस्थितीत वापरातील पाणीसाठा : १०.५० टीएमसी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.