Dimbhe Dam Rehabilitation: डिंभे धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाला गती; २३ गावांतील २७६ कुटुंबांचे प्रस्ताव ३१ ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देश

मंचर : हुतात्मा बाबू गेनू ( डिंभे धरण) क्षेत्रातील धरणग्रस्तांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसन आणि मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, तसेच आंबेगाव तालुक्यातील २३ गावांतील २७६ कुटुंबाना जमीन व घरांसाठी भूखंड पुनर्वसन प्रस्ताव ता.३१ ऑगस्टपर्यंत पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावेत, असे निर्देश राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले..पुणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या विशेष आढावा बैठकीत वळसे पाटील बोलत होते. बैठकीत डिंभे धरण क्षेत्रातील पुनर्वसित गावठाणांमधील प्रलंबित प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला..धरणग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांच्या जमिनी मंजुरी, भूमिहीन शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन, पर्यायी जमिनींचे वाटप, गावठाणांतील नागरी सुविधा तसेच टी.पी. प्लॅनला मंजुरी आदी विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली..आंबेगाव तालुक्यातील डिंभे धरण पुनर्वसनाचे प्रस्ताव दहा वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आले होते. तसेच भूखंडांचे प्रस्ताव एक वर्षापूर्वी घोडेगाव तहसील कार्यालयात तयार असूनही ते मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर झाले नसल्याची बाब बैठकीत समोर आली. याबाबत नाराजी व्यक्त करत वळसे पाटील यांनी पुनर्वसनाची प्रक्रिया अग्रक्रमाने पूर्ण करावी, असे सांगितले..आंबेगाव गावठाणातील स्मशानभूमी आणि दफनभूमीसाठी महसूल विभागाने जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतर आवश्यक सुविधा तातडीने उभारण्यात येतील, अशी माहिती डिंभे धरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता डॉ. अक्षय बर्कले यांनी दिली..बैठकीस आंबेगाव-जुन्नरच्या उपविभागीय अधिकारी अर्चना तांबे, आंबेगावचे तहसीलदार राहुल सारंग, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख संजय मडके, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) स्वप्निल मोरे, उपविभागीय अधिकारी निलेश घारे, धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश घोलप, सुभाष मोरमारे, प्रवीण पारधी, उपसभापती ज्योती पारधी आदींसह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.."समन्वयातून धरणग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावा""डिंभे धरणग्रस्त नागरिकांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. काही प्रकरणांमध्ये शासनस्तरावरील धोरणांमध्ये लवचिकता आणावी लागेल. आवश्यक मंजुरी मिळवून पुनर्वसनासह सर्व विकासकामांना गती देण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक भूमिका घेईल."— सतीश राऊत, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, पुणे.कळंबई (कळंब),कोलतावडे (निरगुडसर),दिगद (खडकी) येथे नवीन ग्रामपंचायत प्रस्ताव मंजुरी मिळणेबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.प्रकाश घोलप, अध्यक्ष डिंभे धरणग्रस्त कृती समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.