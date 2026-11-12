Dimbhe Dam Water Release : चार महिन्यांची प्रतीक्षा संपली! डिंभे धरणाच्या उजव्या कालव्यातून १५० क्युसेकने पाणी सोडले; आंबेगाव, शिरूरमधील ५० हून अधिक गावांना दिलासा

मंचर : दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हुतात्मा बाबू गेनू सागर (डिंभे धरण) येथून उजव्या कालव्यातून १५० क्युसेक क्षमतेने पाणी सोडण्यात आले आहे. तब्बल चार महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर कालव्यात पाणी आल्याने आंबेगाव आणि शिरूर तालुक्यांतील पन्नासहून अधिक गावांमधील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. उपलब्ध पाण्याचा शेतकरी आणि नागरिकांनी काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन पाटबंधारे विभागाने केले आहे..उजव्या कालव्यामध्ये अनेक ठिकाणी झाडेझुडपे वाढल्याने पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण होत होता. पाटबंधारे विभागाने कालव्याची स्वच्छता करून अनावश्यक झाडेझुडपे काढल्याने आता पाण्याचा प्रवाह विनाअडथळा पुढे जात आहे, असे पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता तानाजी खाडे यांनी सांगितले.या पाण्याचा रब्बी हंगामातील ज्वारी, मका, भाजीपाला तसेच ऊस पिकांना फायदा होणार आहे. याशिवाय कालव्याच्या परिसरातील विहिरींच्या पाणीपातळीत वाढ होण्यासही मदत होणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे..ठिबक, तुषार सिंचनाचा अवलंब करामंचर, गावडेवाडी, पोंदेवाडी, खडकवाडी, लोणी परिसराकडे हे पाणी मार्गस्थ होत आहे. त्यामुळे या भागातील शेतीला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. शेतकऱ्यांनी पाण्याचा अपव्यय टाळून ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धतीचा अवलंब करावा, असे आवाहन पाटबंधारे विभागाने केले आहे..उजव्या कालव्याद्वारे सोडलेले पाणी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे. उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून त्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळावा. शक्यतो ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर करावा. पाण्याचा प्रत्येक थेंब शेतीसाठी उपयुक्त ठरेल, अशा पद्धतीने सिंचनाचे नियोजन करावे. - गणेश नानोर, कार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबंधारे विभाग क्रमांक १, नारायणगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.