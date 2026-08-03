Dimbhe Dam : डिंभे धरणाचा विसर्ग वाढला; लाखणगावचा पूल पाण्याखाली, बेल्हे-जेजुरी महामार्गावरील वाहतूक ठप्प

पारगाव : डींभा धरण भरल्याने धरणाच्या पाचही दरवाजातुन आज सोमवारी सकाळ पासुन घोडनदीत मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडण्यास सुरुवात केल्याने घोडनदीला पुर आला आहे. आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्वभागातील गावामध्ये नदी काठावर असलेले शेतांमध्ये पाणी घुसल्याने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. नदीवर असलेले अनेकांचे शेतीपंप पाण्याखाली गेले आहेत लाखणगाव येथील बेल्हा जेजुरी महामार्गावरील पुल पाण्याखाली गेल्याने आज सोमवारी सायंकाळी साडेचार वाजल्यापासून या रस्तावरील वहातुक ठप्प झाली आहे..डिंभा धरण क्षेत्रात गेल्या आठवडाभरापासून पावसाचा जोर वाढल्याने आज सोमवारी सकाळी धरणातील पाणी साठा ९७ टक्क्याच्या पुढे गेल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणुन आज सकाळ पासून धरणाच्या पाचही दरवाजातुन पाणी सोडण्यास सुरुवात केली आहे सुमारे १७ हजार २०० क्युसेक्स एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घोडनदीत पाणी सोडण्यात आल्याने घोडनदीला पुर आला आहे. आजही सकाळपासून धरण क्षेत्रात जोरात पाऊस सुरु असल्याने धरणातील पाणी साठा ९८ टक्क्याच्या पुढे गेल्याने दुपारपासून धरणातील विसर्ग वाढवून २० हजार ९०० क्युसेक्स एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घोडनदीत पाणी सोडण्यात येत आहे. .तालुक्याच्या पुर्वभागात नदीकाठावर असलेल्या पारगाव, काठापुर बुद्रुक, देवगाव व लाखणगाव परिसरातील नदीच्या कडेला असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात पुराचे पाणी घुसल्याने शेतातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले लाखणगाव येथील बेल्हा जेजुरी महामार्गावरील पुल पाण्याखाली गेल्याने आज सकाळी आठ वाजल्यापासून या रस्तावरील वहातुक ठप्प झाली आहे. बेल्हे जेजुरी महामार्गाचे काम झाल्याने या रस्त्यावरील वाहनांची वहातुक वाढली आहे. नाशिक, नगर जिल्ह्यातील नागरिकांना सोलापूर सातारा कोल्हापूर या ठिकाणी जाण्यासाठी जवळचा मार्ग असल्याने या रस्त्यावर वाहनांची मोठी वर्दळ असते पुलावरून पाणी वाहु लागल्याने या महामार्गावरील वहातुक ठप्प झाल्याने पारगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन कांडगे यांनी या ठिकाणी पोलीस पथक पाठवून नागरिकांना काळजी घेण्याबाबत सूचना करत होते..लाखनगाव च्या पोलीस पाटील कल्पिता चंद्रकांत बोऱ्हाडे, ग्रामविकास अधिकारी बुधाराम लिखार हेही पुलाच्या ठिकाणी थांबून नागरिकांनी काळजी घेण्याबत सूचना करत आहे. आंबेगाव, शिरुर व जुन्नर या तीन तालुक्यातील अनेक गावांना जोडणाऱ्या या रस्त्यावरील वहातुक बंद पडल्याने नागरिकांची गैरसोय झाली आहे पुराच्या पाण्यामुळे नदीकाठावरील शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी घुसुन ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे त्या संबधीत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करुन शासनाने नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी मार्तंड टाव्हरे, शिरिश रोडे, दस्तगीर मुजावर, किसन टाव्हरे यांनी केली आहे..लाखणगाव येथील पुलावरून पाणी वाहु लागल्याने बेल्हे जेजुरी महामार्गावरील प्रवास करणाऱ्या वाहन चालकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा असे आवाहन पारगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन कांडगे यांनी केले आहे..या ठिकाणी सुमारे १० कोटी रुपये खर्चाच्या नवीन पुलाचे काम सुरु झाले ६० ते ७० टक्के काम झाले आहे. परंतु तीन वर्षापासून ते अर्धवट अवस्थेत बंद पडले आहे. अद्याप ते काम सुरु झाले नाही पुलाचे काम तातडीने पूर्ण करावे अशी मागणी आंबेगाव तालुका शेतमाल प्रक्रिया संस्थेचे अध्यक्ष सतीश रोडे पाटील यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.