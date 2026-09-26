Ganesh Mandal Donation: डिंगोरे गावात गणेशोत्सवातून ज्ञानमंदिराला हातभार; पुष्पावती विद्यालयाला एक लाख रुपयांची मदत

ओतूर,: अनंत चतुर्दशीला गणेशोत्सवाची सांगता होत असताना डिंगोरे येथील श्री शिवछत्रपती गणेश मंडळ कुंभारवाडा यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत पुष्पावती विद्यालयाच्या नूतन इमारतीच्या बांधकामासाठी एक लाख रुपयांची देणगी देण्याचा निर्णय घेतला. मंडळाच्या सभासद व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात आली..श्री शिवछत्रपती गणेश मंडळ कुंभारवाडा या मंडळातील महिला सभासद तसेच डिंगोरे गावच्या सरपंच सौ. सीमाताई सोनवणे यांच्या पुढाकारातून हा स्तुत्य उपक्रम राबविण्यात आला. गणेशोत्सवाच्या जमा-खर्चाचा हिशोब मांडताना मंडळाने उत्सवातील निधीचा काही भाग शिक्षणासाठी देण्याचा निर्णय घेतला..डिंगोरे येथील पुष्पावती विद्यालय हे गावातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे महत्त्वाचे केंद्र असून, नूतन इमारतीच्या उभारणीसाठी देण्यात आलेली देणगी ही केवळ आर्थिक मदत नसून शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याप्रती व्यक्त केलेली गणेशभक्तची बांधिलकी असल्याची भावना मंडळाच्या सभासदांनी व्यक्त केली..गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून सामाजिक उपक्रमांना चालना देत ज्ञानमंदिराच्या उभारणीस हातभार लावणाऱ्या श्री शिवछत्रपती गणेश मंडळाच्या या उपक्रमाचे ग्रामस्थांकडून कौतुक होत आहे.लोक सहभागातून होत असलेल्या पुष्पावती विद्यालयाच्या इमारत उभारणीसाठी सर्वानीच योगदान द्यावे असे आवाहन यावेळी करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.