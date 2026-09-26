पुणे

Ganesh Mandal Donation: डिंगोरे गावात गणेशोत्सवातून ज्ञानमंदिराला हातभार; पुष्पावती विद्यालयाला एक लाख रुपयांची मदत

Ganesh Mandal Supports Education: डिंगोरेतील श्री शिवछत्रपती गणेश मंडळाचा सामाजिक बांधिलकीचा आदर्श; गणेशोत्सवातील निधीतून पुष्पावती विद्यालयाच्या नूतन इमारतीस एक लाखांची देणगी
Ganesh Mandal

Ganesh Mandal

esakal

पराग जगताप
Updated on

ओतूर,: अनंत चतुर्दशीला गणेशोत्सवाची सांगता होत असताना डिंगोरे येथील श्री शिवछत्रपती गणेश मंडळ कुंभारवाडा यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत पुष्पावती विद्यालयाच्या नूतन इमारतीच्या बांधकामासाठी एक लाख रुपयांची देणगी देण्याचा निर्णय घेतला. मंडळाच्या सभासद व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात आली.

Loading content, please wait...
education
school
Ganesh Fesitival
Ganesh mandal coordination
Ganesh Mandal donation approval
Marathi News Esakal
www.esakal.com