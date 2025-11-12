पुणे

Pune Fraud : व्यावसायिकाच्या फसवणूकप्रकरणी वाई अर्बन बॅंकेच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल

वाई अर्बन को-ऑप बँकेच्या तत्कालीन संचालक, अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून व्यावसायिकाची ६१ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची बाब आली समोर.
पुणे - शिक्रापूर येथील गणेश ज्वेलर्सचे मालक आणि वाई अर्बन को-ऑप बँकेच्या तत्कालीन संचालक, अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून व्यावसायिकाची ६१ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी सहा जणांविरोधात खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

