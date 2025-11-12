Pune Fraud : व्यावसायिकाच्या फसवणूकप्रकरणी वाई अर्बन बॅंकेच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल

पुणे - शिक्रापूर येथील गणेश ज्वेलर्सचे मालक आणि वाई अर्बन को-ऑप बँकेच्या तत्कालीन संचालक, अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून व्यावसायिकाची ६१ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी सहा जणांविरोधात खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .कर्जदार गणेश बबनराव शेडुते (रा. शिक्रापूर), तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीपाद व्यंकटेश कुलकर्णी, तत्कालीन संचालक आणि विद्यमान अध्यक्ष अनिल मोरेश्वर देव, शाखाधिकारी हेमकांत रमेश सलगरे, आनंद योगीराज पटवर्धन, तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रकांत वामनराव काळे अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांची नावे आहेत. त्यांच्यावर आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे..याबाबत दीपक नेताजी माने (वय ४१, रा. रास्ता पेठ, पुणे) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माने ‘राज कास्टिंग’ या नावाने सोन्याच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करतात. त्यांचे व्यवहार वाई अर्बन बँकेच्या सदाशिव पेठ शाखेत सुरू आहेत.व्यवसायाच्या निमित्ताने ज्वेलर्स गणेश शेडुते आणि फिर्यादी माने यांची ओळख होती. शेडुते यांनी २०२१ मध्ये त्यांच्या दुकानाच्या मालमत्तेवर दीड कोटी रुपयांचे टर्म लोन आणि ५० लाख रुपयांचे कॅश क्रेडिट लोन घेतले होते. परंतु त्यांनी हप्ते न भरल्याने खाते ‘एनपीए’मध्ये गेले..यानंतर बँकेच्या तत्कालीन काही संचालकांनी माने यांना बोलावून शेडुते यांचे तारण दुकाने विकत घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. माने यांनी विश्वास ठेवून शेडुते यांच्या खात्यात हप्त्यांच्या स्वरूपात ६१ लाख १५ हजार रुपये भरले. बँक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत माने आणि शेडुते यांच्यात व्यवहाराची विसारपावती नोटरीकृत करण्यात आली..मात्र, मुदतीपूर्वीच शेडुते यांनी तीच तारण मालमत्ता अन्य एका पतसंस्थेत पुन्हा तारण ठेवून कर्ज घेतले. बँकेने त्यांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देऊन मालमत्ता हस्तांतरित केली. त्यामुळे माने यांची भरलेली संपूर्ण रक्कम बुडाली.या प्रकारणाची सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून चौकशी करण्यात आली. त्या अहवालातही बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून नियमांचा भंग झाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. पुढील तपास खडक पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.