Disaster Management : आपत्ती व्यवस्थापनाचे अधिकाऱ्यांना धडे; पुणे, नाशिक, नागपूरसह विविध रुग्णालयांत कार्यशाळा

पुणे : सरकारी रुग्णालयात आपत्ती व्यवस्थापन, आगीपासून बचाव, रुग्णालयातील रुग्ण व कर्मचाऱ्यांची सुटका करणे, मानसशास्त्रीय आधार सेवा पुरविणे व रुग्णालयांची आपत्ती व्यवस्थापन क्षमता वाढवण्यासाठी राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे देण्यात आले. .हे प्रशिक्षण कर्नाटक राज्यातील बंगळुरूतील मानसिक आजार, मेंदुविज्ञान यासंबंधी शिक्षण व उपचारासाठी देशातील अग्रगण्य असलेली 'राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व न्यूरोविज्ञान संस्था' (निम्हन्स) येथे विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले..पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार रुग्णालयांना आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा आणि सुरक्षिततेची अंमलबजावणी करणे हे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणामुळे रुग्णालयांना आपत्कालीन परिस्थितीत जलद आणि योग्य पावले कशी उचलावीत, यासाठी आवश्यक कौशल्ये शिकण्यास मदत होत आहे. यामध्ये पुणे, नाशिक, नागपूरसह राज्यातील महत्त्वाच्या सार्वजनिक रुग्णालयांमधील अधीक्षक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, अतिरिक्त शल्यचिकित्सक अशा एकूण १९ अधिकाऱ्यांनी १५ ते २० सप्टेंबरदरम्यान झालेल्या या कार्यशाळेत सहभाग घेतला..ही कार्यशाळा केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या आरोग्य क्षेत्रातील आपत्तीपूर्व तयारी या कार्यक्रमाचा भाग असून, देशभरातील रुग्णालयांना आपत्कालीन परिस्थितीत अधिक सक्षम करण्याचा उद्देश आहे. .कोरोना महामारीतून घेतलेल्या धड्यांच्या आधारे तयार केलेला हा कार्यक्रम रुग्णालयांची आपत्ती काळातील क्षमता बळकट करू शकणार आहे. वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने सर्व शासकीय रुग्णालयांचे प्रमुख आणि आरोग्य अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले यांनी दिली.