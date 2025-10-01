पुणे

Disaster Management : आपत्ती व्यवस्थापनाचे अधिकाऱ्यांना धडे; पुणे, नाशिक, नागपूरसह विविध रुग्णालयांत कार्यशाळा

Hospital Safety : महाराष्ट्रातील सार्वजनिक रुग्णालयांतील अधिकाऱ्यांना निम्हान्स, बंगळुरूमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन आणि मानसशास्त्रीय आधार प्रशिक्षण देण्यात आले.
पुणे : सरकारी रुग्‍णालयात आपत्ती व्यवस्थापन, आगीपासून बचाव, रुग्णालयातील रुग्ण व कर्मचाऱ्यांची सुटका करणे, मानसशास्त्रीय आधार सेवा पुरविणे व रुग्णालयांची आपत्ती व्यवस्थापन क्षमता वाढवण्यासाठी राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे देण्‍यात आले.

