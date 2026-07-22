Mulshi Dam Water : मुळशी धरणाच्या सांडव्यातून मुळा नदीत ८ हजार १०० क्यूसेक्सने विसर्ग सुरू.....

पिरंगुट - मुळशी धरणाच्या सांडव्यातून मुळा नदीत ८१०० क्यूसेक्सने पाणी सोडण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मुळा नदीकाठावरील नागरिकांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांनी केले आहे..मुळशी तहसील कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुळशी धरण आज ८३.५ टक्के भरले आहे व पाऊसही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे धरणाच्या पाणी पातळीत वाढ होत आहे. धरणातील पाण्याची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मुळशी धरणाच्या सांडव्यातून मुळा नदीत आज सायंकाळी पाच वाजता ८ हजार १०० क्यूसेक्सने पाणी सोडण्यात आलेले आहे. तसेच पाऊस चालू राहिला अथवा त्यात वाढ होत राहिल्यास धरणातील पाण्याचा येवाही वाढत गेल्यास परिस्थितीनुसार विसर्ग बदल करण्यात येईल..याबाबत तहसीलदार विजयकुमार चोबे म्हणाले की, नदीकाठावरील नागरिकांनी नदीपात्रात कोणीही उतरू नये आणि नदीपात्रात तत्सम साहित्य अथवा जनावरे असल्यास तात्काळ हलविण्यात यावेत. सखल भागातील संबंधित नागरिकांनी योग्य ती खबरदारी व दक्षता घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.