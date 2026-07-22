पुणे

Mulshi Dam Water : मुळशी धरणाच्या सांडव्यातून मुळा नदीत ८ हजार १०० क्यूसेक्सने विसर्ग सुरू.....

मुळशी धरणाच्या सांडव्यातून मुळा नदीत ८१०० क्यूसेक्सने पाणी सोडण्यात आलेले आहे.
mulshi dam water release

mulshi dam water release

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिरंगुट - मुळशी धरणाच्या सांडव्यातून मुळा नदीत ८१०० क्यूसेक्सने पाणी सोडण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मुळा नदीकाठावरील नागरिकांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांनी केले आहे.

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