नगरपालिकेच्या धोरणामुळे भोरवासीयांमध्ये पसरली नाराजी, कारण...

भोर (पुणे) ः नगपालिकेच्या नियमाप्रमाणे भोर शहरातील नागरिकांना प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा कर हा तीन महिने अगाऊ भरावा लागत आहे. आणि तीन महिने अगाऊ कर न भरल्यास प्रत्येक महिन्याला २ टक्के शास्ती (दंड) आकारली जात आहे. आणि थकीत मालमत्ताकर एकरकमी भरण्यासाठी शास्तीमध्ये कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जात नाही. त्यामुळे मालमत्ताधारक नगरपालिकेच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त करीत आहेत. कोरोनामुळे या आर्थिक वर्षात उलाढाल नाही आणि व्यवसायदेखील बंद झालेत. त्यामुळे नगरपालिकेने मालमत्ता

कर माफ करावा अशी मागणी मालमत्ताधारकांनी केली आहे. त्यामध्ये एप्रिल २० ते सप्टेंबर २० आणि ऑक्टोंबर २० ते मार्च २१ पर्यतचे दोन टप्पे ठेवण्यात आले आहेत. सप्टेंबरपर्यतचा टँक्स भरला नसल्यास ऑक्टोंबरपासून त्यावर २ टक्के शास्ती भरावी लागणार आहे. याशिवाय मार्च २१ पर्यंतचा टॅक्स ३१ डिसेंबरपर्यंत न भरल्यास जानेवारी २०२१ पासून त्यावरही २ टक्के शास्ती भरावी लागणार आहे. याशिवाय पाणी बिलाची रक्कमही वेगळी आहे. नगरपालिका प्रशासनाने कोरोनाच्या कालावधीतील टॅक्स तर कमी केलाच नाही. उलट शास्तीची रक्कमही

कमी केली नाही. त्यामुळे रहिवाशी हवालदील झाले आहेत. नगरपालिकेकडे मार्च २०२० पर्यतचा कर केवळ ५६

टक्के रहिवाश्यांनी भरला आहे. उर्वरित ४४ टक्के मालमत्ताधारकांना दर महिन्याला करावर २ टक्के शास्ती भरावी लागणार आहे. मार्च २०२० पर्यंत नगरपालिकेकडून मालमत्तेची ३ कोटी ९१ लाख ९३ हजार ४०१ रुपये मागणी

आहे. परंतु सप्टेंबरअखेर केवळ २ कोटी २३ लाख ३२ हजार ७२८ रुपये कर जमा झाला आहे. उर्वरित १ कोटी ६८

लाख ६० हजार ६७३ रुपयांच्या करासोबत दर महिन्याला मालमत्ताधारकांना ३ लाख ३७ हजार २१३ रुपयांची

शास्ती भरावी लागणार आहे. तडजोड करण्याचे अधिकार नगरपालिकेला नाहीत...याबाबत नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी विजयकुमार थोरात यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, ''मालमत्तेच्या थकीत कर भरण्याकरीता शास्तीसह कुठल्याही रकमेत तडजोड करण्याचे अधिकारी नगरपालिकेला नाहीत. त्यामुळे आम्ही तडजोडीने कर भरणा घेऊ शकत नाही. नागरिकांना मालमत्ता कर व पाणी बीलाची सर्वच्या सर्व रक्कम भरावी लागणार आहे.'' (संपादन : सागर दिलीपराव शेलार)

