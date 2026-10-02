Dive Agar Incident : 'चेहऱ्याची त्वचा खराब होईल म्हणून पाण्यात गेलो नाही आणि वाचलो'; प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थ्याची व्यथा

आळंदी - 'समुद्राच्या पाण्यामुळे चेहऱ्याची त्वचा खराब होईल म्हणून मी पाण्यात न जाता बाजूलाच उभे राहणे पसंत केले... आणि वाचलो. पण डोळ्यांदेखत माझे आठ मित्र लाटांमध्ये गायब झाले,' अशी थरथरत्या आवाजात प्रतिक्रिया सहलीतून बचावलेल्या सोहम गोविंद गोरे या विद्यार्थ्याने आज व्यक्त केली..आळंदीत स्मशानभूमी येथे सुमित अहिरे, तन्मय वहिले, कैवल्य वासनकर आणि प्रणव बनसोडे यांच्यावर अंत्यविधी करण्यात आला. हे सर्व शाळेपासून एकत्रच होते. सोहम आणि त्याचे आई-वडील स्मशानभूमीत आले होते, यावेळी सोहमने घटनाक्रम सांगितला.सोहम म्हणाला, 'समुद्राच्या पाण्यामध्ये ज्याला जायचे आहे त्यांनी जावे, बाकीच्यांनी बाजूलाच खेळावे असा सरांचा आदेश होता. 16 मुले-मुली, दोन शिक्षक आणि तीन शिक्षिका असे समुद्राच्या पाण्यात गेले. अचानक पाणी वाढल्याने मुले समुद्राच्या दिशेने वाहू लागली. तीन शिक्षिका बीचच्या बाजूला आल्या. कोचिंग अकॅडमीच्या सरांनी आणि पोहता येणाऱ्या दोन मुलांनी बुडणाऱ्या मुलांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये तीन जणांना वाचवण्यात यश आले. पाच जण स्वतःहून पाण्याबाहेर आले. तर आठ जण मात्र समुद्राच्या पाण्यात बुडाले.'.'मी बीचच्या काठावर लांब असल्याने सुरुवातीला काही कळालेच नाही. मात्र पोलिसांचा आणि स्थानिक नागरिकांचा आरडाओरडा पाहिल्यावर काहीतरी घडले म्हणून पुढे आलो आणि माझ्या पायाखालची वाळूच सरकली. रात्रीपासून आमच्याबरोबर असलेल्यांपैकी आठ जण मृत्यूच्या खाईत गेले होते. हातापायांचा थरकाप उडाला. सोबतच्या शिक्षकांनी आणि तेथील पोलिसांनी आम्हाला बीचच्या बाजूला सुरक्षित ठिकाणी उभे केले. झालेली दुर्दैवी घटना कधीच विसरू शकणार नाही,' असे सोहमने सांगितले..तो पुढे म्हणाला, 'नियोजित वेळेनुसार गुरुवारी (ता. 1) पहाटे तीनच्या सुमारास आळंदीतून बसने सहलीला निघालो. विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, दोन शिक्षक, तीन सहशिक्षिका सोबत होत्या. सर्वात प्रथम रायगड किल्ल्यावर पोहोचलो. मात्र रोप-वेची सुविधा नसल्याने आम्ही सर्वांनी चालतच ट्रेक पूर्ण केला. पाच ते सहा तास त्या ठिकाणी होतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दर्शन घेतले आणि जेवण केले. त्यानंतर दिवेआगरला चारच्या दरम्यान पोहोचलो. एका दिवसातच परत यायचे नियोजन होते.'.'दिवेआगार येथे पोहोचल्यानंतर टी-शर्ट आणि शॉर्ट मुला-मुलींनी परिधान केले. यावेळी ज्याला पोहायचे त्याने समुद्राच्या दिशेने जावे, बाकीच्यांनी कडेलाच थांबा असा आदेश कोचिंग क्लासचे शिक्षक अमर आदक यांनी दिला. समुद्राच्या पाण्याने त्वचेला त्रास होत असल्याने मी पाण्यात गेलो नाही. जवळपास 16 विद्यार्थी आणि पाच शिक्षक समुद्रात गेले. त्यानंतर पंधरा-वीस मिनिटांच्या अंतराने समुद्राच्या दिशेला मोठा घोळका आणि पोलिसांचा वावर दिसला आणि गंभीर घटना घडल्याचे लक्षात आले. पुढे गेल्यानंतर आपलेच बरोबरचे विद्यार्थी पाण्यात बुडाल्याचे लक्षात आले.'.'दिवेआगर येथील स्थानिक लोकांनी, पोलिसांनी तसेच कार्यकर्त्यांनी विद्यार्थ्यांची चौकशी करून चांगली सोय केली. आळंदी नगरपरिषद आणि आळंदी पोलीस, स्थानिक कार्यकर्त्यांनी आम्हाला फोनवरून चौकशी करून सुरक्षित असल्याचे सांगितले, त्यानंतर आम्हाला हायसे वाटले. माझे वडील आणि काही आळंदीतील नागरिक आम्हाला घ्यायला आले, त्यामुळे आम्हाला चिंता नव्हती. मात्र रात्रभर ज्यांच्याबरोबर खेळलो-बागडलो, मागील दहा वर्षे बरोबर शाळेत एकत्र शिकलो, ते सहकारी मात्र आपल्यात नाहीत, या कल्पनेने मन दुःखी झाले.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.