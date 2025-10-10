Pune Traffic: दिवे घाटातील सुरुंगामुळे वाहतूक विस्कळित; पूर्वसूचना न देता रस्ता बंद केल्याने प्रवासी हैराण

पुणे : पुणे- पंढरपूर पालखी महामार्गावरील दिवे घाटातील रस्ता रुंदीकरणामुळे करण्यात येत असलेल्या सुरुंगाच्या कामामुळे सर्वसामान्य प्रवासी आणि वाहनचालकांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे..अनेकदा कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानकपणे वाहतूक थांबवली जात असल्याने, ऐन सणासुदीच्या तोंडावर पुणे शहराकडे ये- जा करणाऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. गुरुवारी (ता. ९) दिवे घाटावरील महामार्गावर वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या..राष्ट्रीय महामार्गाच्या कंत्राटदाराकडून दिवे घाट रस्त्याचे विस्तारीकरण आणि सुरुंगाचे काम सुरू आहे. काहीवेळा सकाळी ११ ते दुपारी २ पर्यंत घाट बंद असल्याबाबत सूचना मिळते. मात्र, काहीवेळा प्रवाशांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता रस्ता अचानकपणे बंद केला जातो..त्यामुळे तेथून पुन्हा माघारी फिरून सासवड- कोंढवा रस्त्याने प्रवाशांना जावे लागते. यात मोठ्या प्रमाणात वेळेचा अपव्यय होतो, असे प्रवासी जगदीश जगताप यांनी सांगितले. दुपारच्या वेळेत पुणे शहरात कामावर जाणाऱ्या कामगार मंडळींना याचा मोठा फटका बसत आहे. सासवड, बारामती, फलटण आणि पंढरपूर या भागातून हडपसर मार्गे पुणे शहराकडे येणारी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर असते..Thane Traffic: घोडबंदर मार्गावर दिवसा 'या' वाहनांना नो एन्ट्री, एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश जारी .पूर्वसूचना देण्याची प्रवाशांची मागणीमार्गावर पुणे शहर, मुंबई आणि अन्य प्रमुख ठिकाणी जाणारी वाहने मोठ्या संख्येने प्रवास करतात. अशा महत्त्वाच्या मार्गावर काहीवेळा कोणतीही पूर्वसूचना, फलक किंवा प्रसारमाध्यमातून माहिती न देता अचानकपणे ब्लास्टिंगचे काम सुरू करणे हे चुकीचे असल्याचे प्रवाशांचे मत आहे. याबाबत महामार्ग प्राधिकरण आणि संबंधित कंत्राटदाराने वेळेचे नियोजन करावे किंवा प्रवाशांना किमान एक दिवस आधी सूचना देण्याची मागणी प्रवाशांतून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.