नवरात्र उत्सवाच्या बैठकीला गेले अन् एकुलत्या एक मुलाच्या मृत्यूची बातमी कळली; वडील जागीच सुन्न... दिवेआगर घटनेवर अजूनही विश्वास नाही

आळंदीतील ‘विनर्स अकॅडमी’च्या सहलीसाठी दिवेआगर येथे गेलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी आठ जणांचा समुद्रात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना समोर आल्यानंतर आळंदी, केळगाव आणि चऱ्होली खुर्द परिसरात शोककळा पसरली. सायंकाळी दुर्घटनेची माहिती मिळताच पालक, नातेवाईक आणि नागरिकांमध्ये मोठी घालमेल निर्माण झाली. आपली मुले सुखरूप परततील, या अपेक्षेने असलेल्या कुटुंबीयांवर अचानक दुःखाचा डोंगर कोसळला..नवरात्र उत्सवानिमित्त आळंदी पोलिसांनी पोलिस पाटलांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीदरम्यान दिवेआगर येथील दुर्घटनेची माहिती पोलिसांना मोबाईलवरून मिळाली. त्यावेळी केळगावचे पोलिस पाटील युवराज वहिले हे बैठकीसाठी पोलिस ठाण्यात उपस्थित होते. दुर्घटनेत त्यांचा एकुलता एक मुलगा राजवीर वहिले याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समजताच ते जागच्या जागी सुन्न झाले. राजवीर हा विद्यार्थी होता..कामावर असतानाच मिळाली मुलाच्या मृत्यूची बातमीआळंदीतील आवारी हॉस्पिटलसमोर राहणारे अहिरे कुटुंब गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून आळंदीमध्ये स्थायिक आहे. सायन्स शाखेत शिक्षण घेणारा सुमीत अहिरे हादेखील या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडला. त्याचे वडील भरत अहिरे हे सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहेत. कामावर असताना त्यांना मुलाच्या मृत्यूची बातमी मिळाली. ही माहिती ऐकून तेही सुन्न झाले. घरी परतल्यानंतर त्यांनी आई आणि पत्नीला सावरत ही दुर्दैवी घटना सांगितली. त्यानंतर संपूर्ण कुटुंबावर दुःखाचे सावट पसरले..Diveagar Beach Drowning : रायगडमधील दिवेआगर समुद्रकिनारी मोठी दुर्घटना; पुण्यातून सहलीला गेलेल्या आठ जणांचा बुडून मृत्यू.विनर्स अकॅडमीसमोर नागरिकांची गर्दीएकाच वेळी आठ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची बातमी समोर आल्यानंतर परिसरातील वातावरण अत्यंत दुःखद झाले. काही कुटुंबांमध्ये मुलाचे प्रत्यक्ष दर्शन होईपर्यंत ही बातमी खरी मानण्यास पालक तयार नव्हते. महिलांचा आक्रोश सुरू होता, तर शेजारी-पाजाऱ्यांच्या डोळ्यांतही अश्रू होते. संपूर्ण परिसरात हंबरडा आणि शोकाकुल वातावरण निर्माण झाले.मुले बुडाल्याची माहिती मिळताच आळंदी नगर परिषद, पोलिस ठाणे, स्थानिक नगरसेवक तसेच गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी चारचाकी वाहनांची व्यवस्था केली. मृत विद्यार्थ्यांच्या नातेवाइकांना दिवेआगरच्या दिशेने रवाना करण्यात आले..४२ विद्यार्थी सहलीला गेल्याने चिंता वाढलीसायंकाळी सहा वाजल्यापासून विनर्स अकॅडमीच्या कोचिंग क्लाससमोर नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. सहलीला एकूण ४२ विद्यार्थी गेल्याने नेमके कोण विद्यार्थी गेले होते आणि त्यापैकी कोण सुरक्षित आहेत, याची चिंता पालक व नागरिकांना लागली होती. अनेक जण मोबाईलवरून इतर विद्यार्थ्यांच्या स्थितीची माहिती घेत होते.आळंदीच्या प्रभाग क्रमांक चारमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून विनर्स अकॅडमीचा कोचिंग क्लास सुरू आहे. अमर आदक हे या क्लासचे प्रमुख असून, त्यांनीच दिवेआगर येथे या पर्यटन सहलीचे आयोजन केले होते..२०१६ मधील मुरुड दुर्घटनेचीही आठवणदरम्यान, पुण्याच्या कॅम्प परिसरातील महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एज्युकेशन सोसायटीच्या आबेदा इनामदार वरिष्ठ महाविद्यालयातील कॉम्प्युटर सायन्स विभागाच्या १३ विद्यार्थ्यांचा फेब्रुवारी २०१६ मध्ये रायगड जिल्ह्यातील मुरुड येथे समुद्रात बुडून मृत्यू झाला होता. मृतांमध्ये १० मुली आणि तीन मुलांचा समावेश होता. समुद्रात पोहण्याचा अनुभव नसतानाही विद्यार्थी पाण्यात उतरले होते. या घटनेनंतर शिक्षण विभागाने शैक्षणिक सहलींसाठी नियमावली तयार केली होती. मात्र, या नियमावलीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे..Diveagar Tragedy: दिवेआगर दुर्घटनेनंतर पालक हवालदिल; अकॅडमीकडून माहिती न मिळाल्याचा आरोप, घटना निशब्द करणारी... मात्र चौकशी झाली पाहिजे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.