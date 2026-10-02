Diveagar Tragedy: दिवेआगर दुर्घटनेनंतर पालक हवालदिल; अकॅडमीकडून माहिती न मिळाल्याचा आरोप, घटना निशब्द करणारी... मात्र चौकशी झाली पाहिजे!

- विलास काटेआळंदी : दिवेआगर येथे सहलीसाठी गेलेल्या आठ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाल्यानंतर सहल आयोजित करणाऱ्या आळंदीतील विनर्स अकॅडमीच्या प्रभाग चार मधील इमारतीतील कार्यालयाला आज टाळे लागले होते. अपघाताची बातमी समजल्यानंतर सहलीसाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांचे पालक या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जमले होते. मात्र दुर्दैव असे की, अकॅडमीच्या वतीने कोणताही कर्मचारी पालकांना मदत करण्यासाठी तसेच योग्य माहिती देण्यासाठी उपस्थित नव्हता. त्यामुळे पालक आणि स्थानिक रहिवाशांमध्ये कोचिंग क्लासच्या कर्मचाऱ्यांबद्दल संतापाची लाट होती..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.याबाबत स्थानिक कार्यकर्ते संदीप नाईकरे यांनी सांगितले की, सहलीसाठी एकूण 42 विद्यार्थी आणि दोन शिक्षक दिवेआगर येथे गेले होते. आठ विद्यार्थी बुडून मृत पावल्याची दुर्घटना झाल्यानंतर अन्य पालकांच्या मोबाईलवर एसएमएसद्वारे तेथील शिक्षकांनी घटनाक्रम कळवला. मात्र उर्वरित विद्यार्थी कधी, कसे पोहोचतील, त्यांची सोय काय केली, याबाबत कोचिंग क्लासकडून स्पष्टता नव्हती, असा पालकांचा आरोप होता..घटना निशब्द करणारी... मात्र चौकशी झाली पाहिजे....कोचिंग क्लास चालकांकडून सहलीला जाण्यापूर्वी पालकांकडून लेखी हमीपत्र घेण्यात आले होते. मात्र दुर्दैवी घटना झाल्यानंतर आज रात्री कोचिंग क्लासच्या कार्यालयासमोर पालकांची मोठी गर्दी होती. काही पालक एकमेकांना धीर देत होते, तर काही पालक आपले पाल्य सुरक्षित आहे का, कुठे आहे, याची चौकशी करण्यासाठी आले होते. मात्र कोचिंग क्लास चालकाकडून कोणताही कर्मचारी येथे उत्तर देण्यासाठी नव्हता, त्यामुळे पालकांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत होता. घटनेचे गांभीर्य ओळखून आळंदी पोलिसांनी या ठिकाणी महिला व पुरुष पोलिसांची नियुक्ती केली होती..दरम्यान, कोचिंग क्लासवाल्यांनी सहलीला जाण्यापूर्वी पालकांकडून ज्याप्रमाणे हमीपत्र लिहून घेतले, तसेच सहलीच्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या जीवाबाबत काळजी घेणे महत्त्वाचे होते. जबाबदारीने सहल आयोजित न केल्यानेच दुर्दैवी घटना घडल्याचे स्थानिक नागरिक सांगत होते..उर्वरित विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना दिवेआगर येथील स्थानिक प्रशासनाने धीर देण्याचा प्रयत्न केला. पालकांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करून त्यांचे बोलणे करून दिले. चहा-पाणी, नाश्त्याची व्यवस्था तेथील लोकांकडून करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांच्या तेथील व्हिडिओही आळंदी मध्ये व्हायरल झाला आहे. दरम्यान, उर्वरित विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी आळंदीतून नगरपरिषद आणि पोलीस प्रशासनाकडून दिवेआगर येथील प्रशासनाशी संपर्क साधला जात आहे..विद्यार्थ्यांचे सहल रात्री दोन वाजता आळंदीतून निघाली होती. 50 सीटची बस करण्यात आली होती. सुरुवातीला रायगड येथे गेले त्यानंतर दिवेआगारला आज दुपारी साडेबाराच्या दरम्यान विद्यार्थी पोहोचले. दिवेआगर येथे जेवण केल्यानंतर बीच वरती खेळण्यासाठी विद्यार्थी गेले. आणि साडेतीन-चार च्या दरम्यान हा दुर्दैवी अपघात घडला..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.दरम्यान स्थानिक तरुणांनी मुलांना या ठिकाणी जाऊ नका पुढच्या बाजूला जावा अशी सूचना करण्यात आली होती. मात्र मुलांना समुद्राच्या पाण्याबाबत अंदाज नसल्याने त्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले आणि निशब्द करणारी दुर्दैवी घटना घडली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.