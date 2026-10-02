Alandi Students: ‘माझा एकुलता एक मुलगा गेला’; दिवेआगर दुर्घटनेची बातमी ऐकताच पोलीस पाटील वडील सुन्न, शिकून मोठा व्हावा’ हे स्वप्न अधुरेच राहिले

- विलास काटेआळंदी : नवरात्र उत्सवानिमित्त आळंदी पोलिसांनी पोलीस पाटलांची बैठक बोलावली होती. त्याचवेळी दिवेआगर येथील दुर्घटनेची माहिती पोलिसांना मोबाईलवर मिळाली. यावेळी केळगाव येथील विद्यार्थी राजवीर वहीले याचे वडील युवराज वहीले हे पोलीस ठाण्यातच बैठकीसाठी उपस्थित होते. ही खबर ऐकताच युवराज वहीले सुन्न झाले. एकुलता एक मुलगा दुर्दैवी घटनेत गेल्याचे दुःख त्यांना पचवताच आले नाही. पोलीस ठाण्यातील वातावरण या दुःखद घटनेने पिळवटून निघाले..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.अशीच अवस्था अन्य विद्यार्थ्यांच्या घरीही पाहायला मिळाली. सर्वसामान्य कुटुंबातील ही मुले अकरावी-बारावी सायन्समध्ये शिकत होती. सहलीसाठी गेली आणि काळाने त्यांच्यावर घाला घातला. विद्यार्थ्यांबरोबरच आई-वडिलांच्या भविष्याची स्वप्नेही या दुर्दैवी घटनेने भंगली. सोळा वर्षांची कोवळी मुले आता हयात नाहीत, या कल्पनेनेच "आता आमचे उरले काय" या अवस्थेत पालक होते..दिवेआगर येथे आळंदी, केळगाव, चऱ्होली येथील सहलीसाठी गेलेल्या आठ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाल्याने गावात शोककळा पसरली आहे. युवराज वहीले हे केळगाव येथील पोलीस पाटील आणि स्थानिक रहिवासी आहेत. राजवीर हा त्यांचा एकुलता एक मुलगा होता. मोठ्या लाडात त्यांनी त्याला वाढवले होते. शिकून मोठा व्हावा, या स्वप्नाने त्यांनी त्याला अकॅडमीत कोचिंग क्लाससाठी पाठवले होते..\rआळंदीतील आवारी हॉस्पिटल समोर राहणारे अहिरे कुटुंब मागील पन्नास-साठ वर्षांपासून आळंदीमध्ये स्थायिक आहे. सुमित अहिरे हा अवघा सोळा वर्षांचा मुलगा सायन्स शाखेत शिकत होता. त्याचे वडील भरत अहिरे हे सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहेत..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.कामावर असताना त्यांना साडेआठच्या दरम्यान व्हॉट्सअॅपद्वारे मुलाच्या मृत्यूची खबर मिळाली आणि ते जागेवरच सुन्न झाले. घरातील व्यक्तींना तर याबाबत माहितीच नव्हती. भरत अहिरे घरी आल्यानंतर त्यांनी कुटुंबीयांना - आई, पत्नीला सावरत ही दुःखद घटना सांगितली आणि सर्वजण शोकसागरात बुडाले. यावेळी मित्रपरिवार दोन्ही कुटुंबीयांना धीर देण्याचा प्रयत्न करीत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.