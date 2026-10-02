पुणे

Alandi Students: ‘माझा एकुलता एक मुलगा गेला’; दिवेआगर दुर्घटनेची बातमी ऐकताच पोलीस पाटील वडील सुन्न, शिकून मोठा व्हावा’ हे स्वप्न अधुरेच राहिले

Diveagar Tragedy Leaves Alandi Families Devastated By Loss: दिवेआगर दुर्घटनेत आठ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; पालकांच्या स्वप्नांचा चुराडा
Alandi Students Die In Diveagar Tragedy As Families Face Deep Grief And Dreams Of Their Childrens Future End

Alandi Students Die In Diveagar Tragedy As Families Face Deep Grief And Dreams Of Their Childrens Future End

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- विलास काटे

आळंदी : नवरात्र उत्सवानिमित्त आळंदी पोलिसांनी पोलीस पाटलांची बैठक बोलावली होती. त्याचवेळी दिवेआगर येथील दुर्घटनेची माहिती पोलिसांना मोबाईलवर मिळाली. यावेळी केळगाव येथील विद्यार्थी राजवीर वहीले याचे वडील युवराज वहीले हे पोलीस ठाण्यातच बैठकीसाठी उपस्थित होते. ही खबर ऐकताच युवराज वहीले सुन्न झाले. एकुलता एक मुलगा दुर्दैवी घटनेत गेल्याचे दुःख त्यांना पचवताच आले नाही. पोलीस ठाण्यातील वातावरण या दुःखद घटनेने पिळवटून निघाले.

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