Couple Divorce : ‘मुखत्यारपत्रा’च्या मदतीने जोडप्याचा घटस्फोट

पुणे - वेगवेगळ्या देशांत नोकरी करणाऱ्या पती-पत्नीने परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी पुणे न्यायालयात अर्ज केला. त्यांची भारतात उपस्थिती शक्य नसल्याने त्यांच्या मातांनी 'मुखत्यारपत्र' (पॉवर ऑफ ॲटर्नी) घेऊन संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली. न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पती-पत्नीशी संवाद साधून निर्णय ऐच्छिक असल्याची खातरजमा केली आणि सहा महिन्यांचा कूलिंग ऑफ पिरियड शिथिल करून घटस्फोट मंजूर केला..सुरेश आणि सुरेखा (नावे बदलली आहेत) यांचा विवाह २८ जून २०२३ ला कोरेगाव पार्क येथील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये झाला होता. दोघेही परदेशातील आयटी कंपनीत उच्चपदावर कार्यरत आहेत. विवाहानंतर हे जोडपे ११ अकरा महिने एकत्र राहिले. विचारांतील तफावत आणि टोकाचे मतभेद यामुळे त्यांचा संसार टिकू शकला नाही. वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला..अपत्य नसल्याने दोघांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचे ठरविले. त्यानुसार पुणे न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला. पत्नीच्या वतीने ॲड. रोहित एरंडे, तर पतीकडून ॲड. अभिदीप खळदकर यांनी काम पाहिले.परदेशात वास्तव्यास असल्यामुळे प्रत्येक तारखेला न्यायालयात उपस्थित राहणे शक्य नसल्याने प्रत्येकाने आपल्या आईला मुखत्यारपत्र दिले. विशेष म्हणजे, ज्यांनी त्यांचा विवाह जुळवून आणला, त्याच आयांनी घटस्फोटाची प्रक्रिया पार पाडली. न्यायालयासमोर पती-पत्नीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहून स्वेच्छेने घटस्फोटाचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले..वाद नसल्याने प्रक्रिया सुरळीतसमुपदेशकाच्या अहवालातही दोघांमध्ये पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता नसल्याचे नमूद केले होते. पती-पत्नीमध्ये आर्थिक किंवा इतर कोणताही वाद नसल्याने प्रक्रिया सुरळीत पार पडली. तसेच, दोघेही दोन वर्षांपासून विभक्त राहत असल्याने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३-बीनुसार दिला जाणारा सहा महिन्यांचा कूलिंग ऑफ पिरियड न्यायालयाने शिथिल केला.