Pune Divyang Treatment Center : दिव्यांग उपचार केंद्राला प्रतिसाद; दोन महिन्यांत १३० हून अधिक जणांना उपचार पद्धतींचा लाभ

पुणे : दिव्यांग पार्कमधील दिव्यांग नागरिक उपचार केंद्रास प्रतिसाद मिळत आहे. मागील दोन महिन्यांत १३०हून अधिक जणांनी समुपदेशन व विविध उपचार पद्धतींचा लाभ घेतला आहे. प्रारंभी समुपदेशन व त्यानंतर दिव्यांग नागरिक, विशेष मुलांच्या आवश्यकतेनुसार त्यांना उपचार पद्धती दिल्या जात आहेत. .शहरात दिव्यांग नागरिकांची संख्या मोठी आहे. मात्र, त्यांना आवश्यक विविध उपचार पद्धती एकत्रित व माफक दरात उपलब्ध होत नसल्याने गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. दिव्यांग नागरिक व विशेष मुलांना रुग्णालयांमध्ये जाऊन फिजिओथेरपीसह विविध उपचार पद्धती घ्याव्या लागतात. यासाठी दिव्यांग नागरिक, विशेष मुलांच्या कुटुंबीयांना मोठी आर्थिक झळ सहन करावी लागत होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या समाजविकास विभागातर्फे बालेवाडीतील स्मार्ट सिटीच्या दिव्यांग पार्कमध्ये दिव्यांग नागरिक उपचार केंद्र सुरू करण्याची घोषणा गेल्या वर्षी केली होती. त्याद्वारे दिव्यांग नागरिक व विशेष मुलांचे आरोग्य निरोगी ठेवण्यावर व त्यांचे जीवन सुसह्य करण्यावर भर देण्याचे निश्चित केले होते..दरम्यान, बालेवाडीत केंद्र तयार होऊनही यंत्रसामग्रीमुळे त्याचे काम संथ गतीने सुरू होते. त्यावर 'सकाळ'ने प्रकाश टाकला, त्यानंतर जूनमध्ये केंद्र सुरू झाले. या केंद्राला भेट देऊन उपचार घेणाऱ्या दिव्यांग नागरिक व विशेष मुलांचा प्रतिसाद वाढत आहे. केंद्रात आलेल्या दिव्यांगांना प्रारंभी समुपदेशन केले जाते, त्यानंतर केंद्राकडे उपलब्ध असणाऱ्या व त्यांना आवश्यक असणाऱ्या उपचार पद्धतींचा वापर केला जात आहे. यापूर्वी लातूर जिल्हा परिषदेमध्ये या स्वरूपाची सेवा दिली होती. तेथे काम केलेल्या उमंग इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑप्टिझम अँड मल्टिडिसॅबिलीटी रिसर्च सेंटर संस्थेकडूनच दिव्यांग पार्कमधील उपचार केंद्र चालविले जात आहे..केंद्रातील सद्यःस्थितीआतापर्यंत उपचार घेणारे : १३०केंद्रास दररोज भेट देणारे : १२ पेक्षा जास्तपुण्यातील दिव्यांग नागरिक : सुमारे २५ ते ३० हजारयोजनांचा लाभ घेतलेले दिव्यांग : ५ हजारांपेक्षा जास्त.उपलब्ध उपचार पद्धतीबालरोग मेंदूविषयक सल्ला (पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिकल कन्सल्टेशन)मानसशास्त्रीय मूल्यांकन, संवाद उपचार पद्धती (स्पीच थेरपी)फिजिओथेरपी, वर्तन सुधारणा उपचार पद्धती, जेनेटिक कन्सल्टेशनॲक्युपेशनल थेरपी, सेन्सरी इंटिग्रेशन थेरपीविशेष शिक्षण व कौशल्य विकास कार्यक्रम.समुपदेशन पद्धतपालक व रुग्णांचे व्यक्तिगत व गट समुपदेशनप्रथम प्राथमिक चाचणी व गरजेनुसार उपचार पद्धती योजनामानसशास्त्रज्ञ/थेरपिस्ट यांच्याकडून पालक गटाबरोबर चर्चासत्रथेरपिस्ट, सहाय्यक कर्मचारी, प्रशासकीय कर्मचारी.दिव्यांग उपचार केंद्र जूनमध्ये सुरू झाले. केंद्राबाबत हळूहळू गरजू दिव्यांग नागरिक व विशेष मुलांच्या कुटुंबीयांपर्यंत माहिती पोहोचत आहे. दररोज १० ते १२ पेक्षा जास्त नागरिक केंद्राला भेट देऊन समुपदेशन व विविध उपचार पद्धतीच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत.- रामदास चव्हाण, मुख्य समाजविकास अधिकारी, महापालिका.