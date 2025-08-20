पुणे

Pune Divyang Treatment Center : दिव्यांग उपचार केंद्राला प्रतिसाद; दोन महिन्यांत १३० हून अधिक जणांना उपचार पद्धतींचा लाभ

Disability Treatment Pune : पुण्याच्या बालेवाडीत सुरू झालेल्या दिव्यांग उपचार केंद्राला दोन महिन्यांत १३०हून अधिक नागरिकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याने विशेष नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
पुणे : दिव्यांग पार्कमधील दिव्यांग नागरिक उपचार केंद्रास प्रतिसाद मिळत आहे. मागील दोन महिन्यांत १३०हून अधिक जणांनी समुपदेशन व विविध उपचार पद्धतींचा लाभ घेतला आहे. प्रारंभी समुपदेशन व त्यानंतर दिव्यांग नागरिक, विशेष मुलांच्या आवश्‍यकतेनुसार त्यांना उपचार पद्धती दिल्या जात आहेत.

