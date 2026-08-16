पुणे

.

.
Published on

‘दिव्यास्त्र एमके-३’ची वैशिष्ट्ये

-‘दिव्यास्त्र एमके-३’ हे जेट इंजिनवर चालणारे ड्रोन आहे.
-उच्च वेग, अचूकता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर लक्षात घेऊन ड्रोनची रचना
-हे ड्रोन मानवरहित साधन वाहनांवरून प्रक्षेपित करता येते.
-संपूर्ण स्वदेशी तंत्रज्ञानाद्वारे ड्रोन विकसित करण्यात आले आहे.


‘यूएलपीजीएम-व्ही-३’ची वैशिष्ट्ये

-मानवरहित विमानातून क्षेपणास्त्र प्रक्षेपित करता येणार
-हवेतून जमिनीवर आणि हवेतून हवेत अशा दोन्ही प्रकारचे लक्ष्य भेदू शकते.
-हालचाली, नियंत्रण आणि स्वयंचलित प्रक्षेपणासाठी अत्याधुनिक जीसीएस प्रणालीचा वापर
-बंगळूर येथील ‘न्यूस्पेस रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजी’ने विकसित केलेल्या ड्रोनवरही चाचण्या

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

divyastra mk-3 drone features
unmanned aerial vehicle india
latest drone technology 2023
high-speed drones for military use
indigenous drone technology in india
drone weapon systems overview
advanced drone features
unmanned systems in defense
mk-3 drone specs
features of divyastra mk-3
how divyastra mk-3 works
innovative drone capabilities
current trends in drone technology
use of drones in modern warfare
efficacy of unmanned systems
दिव्यास्त्र एमके-३ वैशिष्ट्ये
भारतीय ड्रोन प्रणाली २०२३
मानवरहित विमान विकसित यंत्रणांचे फायदे
ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर
स्वदेशी ड्रोन विकास
ड्रोन वापराच्या सध्याच्या ट्रेंड्स
अत्याधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञान
ड्रोनमध्ये सुसज्जता
ड्रोनच्या कार्यक्षमतेच्या मुद्द्यांवर
ड्रोन हाताळण्यातील नवकल्पनाएँ
सैन्य राखीव ड्रोन
वापराच्या दृष्टिकोनातून ड्रोनची माहिती
सुगम ड्रोन वापरण्याचे फायदे
Marathi News Esakal
www.esakal.com