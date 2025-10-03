Chakan News : अखेर दिवाळीचा मुहूर्त मिळणार! तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गाच्या कामाच्या निविदा ऑक्टोंबर मध्ये खुल्या होणार

चाकण - महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाने (एमएसआयडीसी) तळेगाव, चाकण, शिक्रापूर या सुमारे ५४ किलोमीटर अंतर मार्गाच्या कामाची सुमारे ४२०० कोटी रुपये खर्चाची निविदा यापूर्वी प्रसिद्ध केलेली आहे..या निविदा ऑक्टोंबर महिन्यात खुल्या होणार आहेत. त्यानंतर जानेवारीनंतर प्रत्यक्षात बीओटी तत्वावर या मार्गाच्या कामाला सुरुवात होईल, असे एमएसआयडीसीचे राज्याचे मुख्य अभियंता रणजीत हांडे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले.तळेगाव दाभाडे-चाकण-शिक्रापूर हा महामार्ग तळेगाव दाभाडे शहराजवळून तसेच चाकण औद्योगिक वसाहतीतून चाकण शहरातून शिक्रापूरला जातो. हा मार्ग सुमारे ५४ किलोमीटरचा आहे. या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात मुंबई, अहिल्यानगर, मराठवाड्याकडे तसेच पुणे नाशिक मार्गाला येणारी - जाणारी कंपन्यांतील अवजड वाहनांची तसेच इतर वाहनांची मोठी वाहतूक असते..या मार्गावरून दररोज सुमारे दीड ते दोन लाख वाहने ये-जा करतात. राज्यातील महत्त्वाचा महामार्ग म्हणून या महामार्गाकडे पाहिले जाते. मार्गाची दुरावस्था पावसाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. या मार्गावर औद्योगिक वसाहतीच्या परिसरात तसेच खालुंब्रे, महाळुंगे, खराबवाडी, चाकण परिसरात मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडलेले आहे.चाकण-शिक्रापूर मार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडलेले आहेत. त्यामुळे वाहने संथ गतीने चालतात तसेच वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात होते. हा महामार्ग मृत्यूचा सापळा मानला जातो. या महामार्गावर सातत्याने अपघात होतात दर दिवसाला एक-दोन अपघात होतात. अनेकांचे जीव जातात काही गंभीर जखमी होतात. काहींना अपंगत्व येते अशी अवस्था आहे..या मार्गाचे काम लवकर व्हावे अशी अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. या मार्गाचे तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर असे काम होणार आहे .यामध्ये तळेगाव ते चाकण रासे फाटा चौपदरी उन्नत मार्गाचे तसेच त्यानंतर सहा पदरी जमिनीवर असे शिक्रापूरपर्यंत काम होणार आहे. या मार्गाच्या कामाच्या निविदा ऑक्टोंबरमध्ये खुल्या करण्यात येणार आहेत.अखेर उपमुख्यमंत्र्यांनी कामाला दिली गतीराज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जुलै महिन्यात येथील वाहतूक कोंडीची पाहणी केली होती. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तळेगाव चाकण शिक्रापूर या मार्गाचे काम लवकर व्हावे अशी मागणी केली होती. संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तळेगाव चाकण शिक्रापूर हा मार्ग संपूर्णपणे उन्नत व्हावा अशीही मागणी केली होती..त्यानंतर हा मार्ग तळेगाव ते चाकण रासे फाटा असा उन्नत होणार आहे. त्यानंतर जमिनीवर सहा पदरी होणार आहे असे ठरले आहे. त्यामुळे या मार्गाचा खर्चही काही प्रमाणात वाढणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ता. २९ सप्टेंबर ला चाकण येथे भेट दिली होती त्यावेळी त्यांनी पावसाच्या उघडीपीनंतर या मार्गाच्या कामाला गती येईल असे सांगितले होते..याबाबत पुणे नाशिक महामार्गाचे कामाचे समन्वयक दिलीप मेदगे यांनी सांगितले की, 'एमएसआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांशी याबाबत वेळोवेळी चर्चा केलेली आहे. या मार्गाचे काम लवकर व्हावे अशी मागणी आहे. याबाबत एमएसआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा भेटून हे काम लवकर मार्गी कसे लागेल याकडे अधिक लक्ष देणार आहे.'.राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी तळेगाव चाकण शिक्रापूर मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी तसेच रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी ५९ कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. तो निधी मिळाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने या मार्गाच्या दुरुस्तीचे तसेच रुंदीकरणाचे काम सुरू होणार आहे.'दरम्यान रस्त्याच्या रुंदीकरणानंतर बीओटी तत्त्वावर (बांधा वापरा, हस्तांतरित करा) तळेगाव चाकण शिक्रापूर मार्गाचे काम मोठ्या कंपनीच्या वतीने करण्यात येणार आहे. असे एमएसआयडीसीच्या पुणे येथील कार्यकारी अभियंता ओमप्रकाश नीला यांनी सांगितले.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.