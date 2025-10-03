पुणे

Chakan News : अखेर दिवाळीचा मुहूर्त मिळणार! तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गाच्या कामाच्या निविदा ऑक्टोंबर मध्ये खुल्या होणार

तळेगाव दाभाडे-चाकण-शिक्रापूर हा महामार्ग तळेगाव दाभाडे शहराजवळून तसेच चाकण औद्योगिक वसाहतीतून चाकण शहरातून शिक्रापूरला जातो.
चाकण - महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाने (एमएसआयडीसी) तळेगाव, चाकण, शिक्रापूर या सुमारे ५४ किलोमीटर अंतर मार्गाच्या कामाची सुमारे ४२०० कोटी रुपये खर्चाची निविदा यापूर्वी प्रसिद्ध केलेली आहे.

