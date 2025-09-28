पुणे

Diwali Courier : दिवाळी फराळाचा सुगंध परदेशात; पुण्यात टपाल कार्यालयांसह कुरिअर सेवांचे बुकिंग सुरू

Pune Update : दिवाळीच्या निमित्ताने पुणेकरांनी परदेशात राहणाऱ्या आप्तेष्टांना फराळ पाठवण्यासाठी कुरिअर व टपाल सेवा धावती केली असून, बुकिंगसाठी मोठी गर्दी दिसून येतेय.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : दिवाळी जवळ आली की परदेशातील नातेवाईक, मित्रमंडळींना फराळ व भेटवस्तू पाठविण्याची लगबग सुरू होते. यंदाही युरोप, अमेरिका, मध्यपूर्व व आशियाई देशांमध्ये राहणाऱ्या आपल्या प्रियजनांना पारंपरिक फराळ पाठविण्यासाठी पुणेकरांनी आतापासूनच कुरिअर सेवांचे बुकिंग सुरू केले आहे. टपाल सेवेसह खासगी कुरिअर कंपन्यांच्या माध्यमातून बुकिंग केले जात आहे.

