Diwali Courier : दिवाळी फराळाचा सुगंध परदेशात; पुण्यात टपाल कार्यालयांसह कुरिअर सेवांचे बुकिंग सुरू

पुणे : दिवाळी जवळ आली की परदेशातील नातेवाईक, मित्रमंडळींना फराळ व भेटवस्तू पाठविण्याची लगबग सुरू होते. यंदाही युरोप, अमेरिका, मध्यपूर्व व आशियाई देशांमध्ये राहणाऱ्या आपल्या प्रियजनांना पारंपरिक फराळ पाठविण्यासाठी पुणेकरांनी आतापासूनच कुरिअर सेवांचे बुकिंग सुरू केले आहे. टपाल सेवेसह खासगी कुरिअर कंपन्यांच्या माध्यमातून बुकिंग केले जात आहे. .सरासरी १० किलो वजनाच्या फराळ पाकिटासाठी खासगी कंपन्या १५ ते ३५ हजार रुपये शुल्क आकारत आहेत. देशानुसार दरात बदल होतो. रशियासाठी सर्वांत जास्त पैसे आकारले जात आहेत, तर अमेरिकेसाठी २३ ते २४ हजारांच्या घरात शुल्क आहे. वजन, तातडीची डिलिव्हरी किंवा 'डोअर-टू-डोअर' सेवेसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. काही कंपन्या 'एक्स्प्रेस' सेवा देऊन ४८ ते ७२ तासांत परदेशात पोहोचविण्याची हमी देतात. .याबाबत पाळंदे कुरिअरचे संचालक आशिष पाळंदे म्हणाले, ''दरवर्षी दिवाळीपूर्वी तीन ते चार आठवडे अशा प्रकारच्या पार्सल्सचा ओघ वाढतो. त्यामुळे पॅकिंगची सोय, कागदपत्रे व सीमाशुल्क प्रक्रियेबाबत ग्राहकांना मार्गदर्शन केले जाते. आता फराळाच्या पार्सलबाबत चौकशी सुरू झाली आहे.''पुणे टपाल विभागाने दिवाळीनिमित्त नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविला आहे. फराळाचे पदार्थ दिल्यानंतर ते नाममात्र किमतीत पॅकेजिंग करून माफक दरात परदेशात पाठविण्याची सोय केली आहे. नागरिकांसाठी घरी जाऊन फराळ पार्सल घेऊन जाण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे. त्यासाठी पोस्टमन घरी येऊन फराळाच्या पदार्थांचे पार्सल विनामूल्य घेऊन जातील..गेल्या वर्षी विक्रम शहरातील सर्व टपाल कार्यालयांमध्ये दिवाळी फराळ परदेशात पाठविण्याची सुविधा आहे, तसेच तेथे फराळाचे पॅकिंग करण्याची सोयही उपलब्ध आहे. टपाल विभागाने गेल्या वर्षी दिवाळीनिमित्त १८ हजार किलो फराळ पुण्यातून परदेशात पाठविण्याचा विक्रम केला होता..टपाल विभागाकडून आकारण्यात येणारे शुल्कदेश \t५ किलोसाठी दर\t१० किलोसाठी दर (रुपयांत)ऑस्ट्रेलिया\t ६,४८५\t११,९१३चीन\t ३,३८१\t६,०९५कॅनडा\t ५,४२८\t९,६७६जर्मनी \t३,९८८\t५,८७६रशिया\t ३,९१८\t६,७५०यू.के. (ब्रिटन) \t४,३३७\t६,४६१यू.ए.ई. २,५४८\t३,४९२ .यंदा पोस्टमन घरी जाऊन परदेशात पाठविण्यासाठीच्या फराळाचे पार्सल विनामूल्य घेऊन येणार आहेत. पुणे शहरातील जी. पी. ओ., पुणे शहर मुख्य टपाल कार्यालय, चिंचवड ईस्ट, औंध, पर्वती व इतर मोठ्या टपाल कार्यालयांमध्ये फराळाच्या पदार्थांच्या बॉक्सचे पॅकिंग करण्यासाठी उपकरणे बसविली आहेत. त्याद्वारे काही मिनिटांमध्ये फराळ आणि भेटवस्तूंचे पॅकिंग करून बॉक्स लगेच परदेशात पाठविला जाणार आहे. या सेवेचा अधिकाधिक पुणेकरांनी लाभ घ्यावा.- अभिजित बनसोडे, निदेशक, पुणे टपाल विभाग.