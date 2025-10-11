पुणे

Diwali Festival : दिवाळी खरेदीत पुणेकरांचा उत्साह; शनिवारी बाजारपेठा फुलल्या

diwali crowd in pune

diwali crowd in pune

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या दिवाळी सणाच्या तयारीसाठी पुणेकरांनी शनिवारी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली. शनिवार हा सुट्टीचा दिवस असल्याने सकाळपासूनच शहरातील प्रमुख बाजारपेठा नागरिकांनी गजबजल्या होत्या.

Diwali Festival
pune
Celebration

