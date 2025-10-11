Diwali Festival : दिवाळी खरेदीत पुणेकरांचा उत्साह; शनिवारी बाजारपेठा फुलल्या

पुणे - अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या दिवाळी सणाच्या तयारीसाठी पुणेकरांनी शनिवारी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली. शनिवार हा सुट्टीचा दिवस असल्याने सकाळपासूनच शहरातील प्रमुख बाजारपेठा नागरिकांनी गजबजल्या होत्या..लक्ष्मी रस्ता, तुळशीबाग, मंडई, रस्ता पेठ, रविवार पेठ यासह उपनगरांमधील बाजारपेठात गर्दी होती. एवढेच नव्हे तर मॉल व इलेक्ट्रॉनिक दुकानांत ग्राहकांची गर्दी ओसंडून वाहत होती. दिवाळीच्या पारंपरिक वस्तूंबरोबरच आधुनिक सजावटीच्या वस्तूंनाही बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे..घर सजावटीच्या वस्तू, दिवे, फुलांची माळ, आकाशकंदील, रांगोळी रंग, कपडे, दागिने आणि मिठाई यांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी झाली. दिवाळीच्या खरेदीत यंदा पारंपरिकतेसोबतच आधुनिकतेचा संगम दिसून आला. ‘थ्री-डी’ आणि सोलर लाइट असलेले आकाशकंदील नागरिकांच्या विशेष पसंतीस उतरले आहेत. त्याचप्रमाणे पर्यावरणपूरक कापडी आणि कागदी आकाशकंदीलांची मागणीही लक्षणीय वाढली आहे. अनेकांनी प्लास्टिकविरहित सजावट आणि इको-फ्रेंडली दिवाळी साजरी करण्याचा संकल्प केला आहे..व्यावसायिकांनी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध सवलती आणि ऑफर्स दिल्या आहेत. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कपडे, फर्निचर, सोन्याचे दागिने आणि घरगुती उपकरणांवर ‘फेस्टिव्हल ऑफर्स’मुळे नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली. काही ठिकाणी ‘एकावर एक मोफत’ किंवा ‘फ्लॅट डिस्काऊंट’ला चांगला प्रतिसाद मिळाला..कोंडी वाढल्याने शिवाजी रस्ता बंद -शनिवारी सकाळपासूनच नागरिक खरेदीसाठी बाहेर पडल्याने शहराच्या मध्यभागातील रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली होती. मात्र त्यानंतरही खरेदीचा उत्साह कायम होता. कोंडी टाळण्यासाठी शिवाजी रस्ता संध्याकाळी काही वेळेसाठी बंद करण्यात आला होता. मात्र वाहतूक सुरळीत झाल्यानंतर तो पुन्हा खुला करण्यात आला..कापड बाजारात उत्साहाचे वातावरण -कपड्यांच्या दुकानांत आणि बुटिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होती. महिलांच्या पारंपरिक साड्या, पुरुषांचे कुर्ते-पायजमे आणि मुलांच्या फॅन्सी कपड्यांना विशेष मागणी होती. अनेक दुकानांत ट्रायल रूमसमोर लांब रांगा लागल्या होत्या. व्यापाऱ्यांनी सांगितले की, मागील वर्षांच्या तुलनेत विक्रीत यंदा २० ते २५ टक्के वाढ दिसून आली आहे..दिवाळी पूर्वीचा शेवटचा वीकएंड असल्याने आज नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली. त्यामुळे सकाळपासूनच बाजारात उत्साहाचे वातावरण आहे. लोक आपल्या कुटुंबासोबत खरेदी करताना हसत खेळत वेळ घालवत आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा खूप चांगला प्रतिसाद आहे. साड्यांचे नवनवीन प्रकार यंदा बाजारात आले आहे. पारंपरिक साड्यांबरोबर काहीतरी वेगळेपण असलेल्या साड्यांना मागणी आहे.- सचिन भालेराव, व्यापारी, लक्ष्मीरोड.प्रत्येक वर्षी दिवाळीपूर्वी आम्ही संपूर्ण कुटुंबासोबत खरेदीला येतो. यंदा सजावटीच्या वस्तू आणि कपड्यांमध्ये खूप विविधता दिसते आहे. पर्यावरणपूरक वस्तूंचे प्रमाण वाढल्याने आम्हीही त्याच वस्तूंना प्राधान्य दिले. बाजारपेठेत गर्दी आहे, मात्र तेवढाच उत्साह देखील दिसत आहे.- आर्या देशमुख, खरेदीसाठी आलेली तरुणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.