Pune News: दिवाळीच्या दिवशीच शिंदे कुटुंबावर संकट! नवीन गॅस सिलिंडर जोडताच स्फोट, घरातील सर्व साहित्य जळून खाक

तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील जुनानाथ मंदिरा शेजारी असलेल्या वसंत विष्णु शिंदे यांच्या घरातील एचपी सिलेंडरच्या गॅस गळतीमुळे स्फोट होऊन घराला आग लागल्याची दुर्घटना आज रविवारी (ता.८) घडली. गॅसच्या आगीत एक जण जखमी झाले असून, घरातील संपूर्ण वस्तू जळून खाक झाल्या आहेत. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.दुर्घटनेविषयी वसंत शिंदे यांनी सांगितले की, आज सकाळी ११.३० वाजता एचपी गॅस सिलेंडरची टाकी घरी आणली, शेगडीला जोडल्याबरोबर टाकीचा स्फोट झाला आणि क्षणात घरातील सर्व वस्तूंना आग लागली. यामध्ये टीव्ही संच, छतावरील पंखा, कपाट, इलेक्ट्रिक वायर आदी घरातील सर्व वस्तू जळाल्या आहेत. स्वतः वसंत शिंदे हे घराची आग आटोक्यात आणताना जखमी झाले आहेत. घराच्या दोन्ही खोल्या पक्क्या स्लॅबच्या असून छतापर्यंत आगीची तीव्रता होती. संपूर्ण घर आगीमुळे गरम झाले होते. .शेजाऱ्यांनी आग आटोक्यात आणण्यासाठी पाण्याचा मारा केला. बऱ्याच वेळाने आग आटोक्यात आली. आग आटोक्यात आल्यानंतरही संपूर्ण घरातून उष्णतेचे लोट बाहेर येत होते. गॅस गळतीमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज श्री शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. आज दिवाळी सणाचे निमित्त लक्ष्मीपूजनाचा कार्यक्रम उत्साहात साजरा करण्याचा शिंदे कुटुंबाचा मानस होता. परंतु सणासुदीत गॅस गळतीमुळे झालेल्या आगीत घराचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याची खंत शिंदे कुटुंबाने व्यक्त केली..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी. गॅस गळती संदर्भात एचपी गॅसचे शिरूर येथील दुगड एजन्सीशी मोबाईलवरून संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. नवीन आणलेल्या टाकीची गॅस गळती कशी झाली असा प्रश्न शिंदे कुटुंबाला पडला आहे. गॅस गळतीमुळे झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा करून नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी शिंदे कुटुंबातर्फे करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.