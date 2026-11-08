पुणे

Pune News: दिवाळीच्या दिवशीच शिंदे कुटुंबावर संकट! नवीन गॅस सिलिंडर जोडताच स्फोट, घरातील सर्व साहित्य जळून खाक

Talegaon Dhamdhere Gas Blast Turns Diwali Into a Nightmare: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशीच घरात आगडोंब; गॅस सिलिंडरच्या स्फोटात एक जखमी, संपूर्ण साहित्य जळाले
Maharashtra News Gas Cylinder Explosion During Diwali Burns Household Belongings in Talegaon Dhamdhere Pune District

Maharashtra News Gas Cylinder Explosion During Diwali Burns Household Belongings in Talegaon Dhamdhere Pune District

esakal

नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील जुनानाथ मंदिरा शेजारी असलेल्या वसंत विष्णु शिंदे यांच्या घरातील एचपी सिलेंडरच्या गॅस गळतीमुळे स्फोट होऊन घराला आग लागल्याची दुर्घटना आज रविवारी (ता.८) घडली. गॅसच्या आगीत एक जण जखमी झाले असून, घरातील संपूर्ण वस्तू जळून खाक झाल्या आहेत.

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