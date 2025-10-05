पुणे

TET Exam 2025 : दिवाळीत शिक्षकांची पात्रता परीक्षा, दोन वर्षांत उत्तीर्ण होणे अनिवार्य

Teachers On Study Duty : पिंपरी-चिंचवडमध्ये तब्बल २ हजार शिक्षकांना ऐन दिवाळीत टीईटी (शिक्षक पात्रता) परीक्षा द्यावी लागणार आहे; ५२ वर्षांखालील सर्व शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही परीक्षा दोन वर्षांत उत्तीर्ण होणे सक्तीचे आहे.
TET Exam 2025

TET Exam 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : ऐन दिवाळीच्या काळातच शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता (टीईटी) परीक्षा होणार आहे. त्यामुळे, आता दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये विद्यार्थ्यांना नाही, तर शिक्षकांनाच अभ्यास करावा लागणार आहे. अंदाजे दोन हजार शिक्षकांना ही परीक्षा द्यावी लागणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ५२ वर्षांच्या आतील सर्व शिक्षकांना फक्त दोन वर्षांतच टीईटी उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे, अशा स्थितीत किती शिक्षक ही पात्रता परीक्षा गांभीर्याने घेतात आणि उत्तीर्ण होतात ते पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
exam
school
teacher
TET

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com