Diwali Travel : दिवाळीत गावी जाणाऱ्यांची यंदाही कसरत, रेल्वे तिकिटांची प्रतीक्षा; काही मार्गांवर सोडलेल्या विशेष गाड्याही फुल्ल

अविनाश ढगेपिंपरी : दिवाळीत रेल्वेने गावी जाण्यासाठी तिकिटांचे बुकिंग करण्याचा प्रयत्न नागरिक करत आहेत. पण, नियमित रेल्वेगाड्यांचे आरक्षण केव्हाच फुल्ल झाले आहेत. अनेक गाड्यांच्या तिकिटासाठी आताच प्रतीक्षायादी अर्थात 'वेटिंग' दिसत आहे. काही मार्गांवरील 'विशेष ट्रेन'मधील बहुतांश गाड्यांचेही आरक्षण फुल्ल झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांची गावी जाण्यासाठी कसरत अटळ आहे..विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातून शिक्षण, व्यवसाय आणि कामानिमित्त विद्यार्थी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने पिंपरी चिंचवड, पुणे शहरात स्थायिक झाले आहेत. शाळांना दिवाळीच्या सुट्ट्या १७ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहेत. त्यामुळे अनेकांची रेल्वे तिकीट आरक्षणासाठी धावपळ सुरू आहे. मात्र, सर्वच मार्गांवरील बहुतांश गाड्यांचे आरक्षण फुल्ल झाले आहे..नवीन तिकीट बुकिंग करताना १०० ते १५० 'वेटिंग' दिसत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पर्यायी वाहनांचीही चाचपणी सुरू केली आहे. प्रशासनाच्या नियोजनानुसार पुणे, खडकी आणि हडपसर रेल्वे स्थानकांतून विशेष रेल्वे सुटणार आहेत. या गाड्यांना पिंपरी किंवा चिंचवड स्थानकांवर थांबा नसल्याने प्रवाशांना पुणे, हडपसर किंवा खडकीपर्यंत जावे लागणार आहे..प्रशासनाने विशेष ट्रेन सोडल्या असल्या, तरी अनेक ट्रेन्सचे आरक्षण फुल्ल झाले आहे. तसेच जनरल डब्यांची संख्या कमी असल्याने त्यामध्ये प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील मार्गांवर विशेष गाड्या सोडाव्यात.- नतीन वाघ, प्रवासी.विशेष ट्रेन आणि सुटण्याची वेळपुणे ते छ. शाहू महाराज टर्मिनस (कोल्हापूर) दररोज - रात्री ९.४०हडपसर ते लातूर - प्रत्येक सोमवार, मंगळवार, बुधवार आणि शुक्रवारी - सायं. ४.०५पुणे ते अमरावती - प्रत्येक मंगळवारी - सायं. ७.५५पुणे ते नागपूर - प्रत्येक रविवारी - दुपारी ३.५०खडकी (पुणे) ते इंदूर - प्रत्येक गुरुवारी - सकाळी ५.१०पुणे ते ह. निजामुद्दीन, दिल्ली - सोमवार व गुरुवार - सायं. ०५.३०पुणे ते सांगानेर (जयपूर) - प्रत्येक शुक्रवारी - सकाळी ९.४५पुणे ते सांगानेर - प्रत्येक गुरुवार व रविवार - सकाळी ९.४५खडकी ते हिसार (हरियाणा) - प्रत्येक सोमवारी - सायंकाळी ५.००हडपसर ते दानापूर - प्रत्येक सोमवारी - सकाळी ६.४५हडपसर ते रीवा (मध्य प्रदेश) - २७ ऑक्टोबर सकाळी ६.४०.तत्काळ, प्रीमियम तत्काळचा पर्यायतत्काळ तिकीट कोट्यातील अर्धा कोटा प्रीमियम तत्काळसाठी राखीव ठेवला जातो. तत्काळ तिकिटांचे बुकिंग फुल्ल झाल्यावर प्रीमियम तत्काळाचा कोटा सुरू होतो. यामध्ये प्रत्येक बुकिंगनंतर तिकिटाच्या किंमती वाढतात; पण जास्तीत जास्त मूळ तिकीट किमतीच्या ३० टक्केच जास्त पैसे आकारले जातात. रेल्वे सुटण्याच्या २४ तास आधी ही सुविधा सुरू होते. त्याचा पर्याय आता प्रवाशांसमोर आहे.तिकीट खिडकीवर सुविधारेल्वे जेथून सुटणार, त्या वेळेच्या २४ तास अगोदर सकाळी १० ते ११ या वेळेत थ्री टिअर एसी,२ टिअर एसी, १ क्लास एसी, चेअर कार आणि एक्झिक्युटिव्ह चेअर कारचे, तर ११ ते १२ या वेळेत स्लीपर क्लासचे तिकीट आरक्षण तिकीट खिडकीवर काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे..