Diwali Travel : दिवाळीत गावी जाणाऱ्यांची यंदाही कसरत, रेल्वे तिकिटांची प्रतीक्षा; काही मार्गांवर सोडलेल्या विशेष गाड्याही फुल्ल

Railway Booking : दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे पिंपरी-चिंचवड व पुणे शहरातून विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशात जाणाऱ्या बहुतांश रेल्वेगाड्यांचे आरक्षण फुल्ल झाले असून, विशेष गाड्यांनाही प्रतिसाद असल्याने प्रवाशांना गावी जाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे.
पिंपरी : दिवाळीत रेल्वेने गावी जाण्यासाठी तिकिटांचे बुकिंग करण्याचा प्रयत्न नागरिक करत आहेत. पण, नियमित रेल्वेगाड्यांचे आरक्षण केव्हाच फुल्ल झाले आहेत. अनेक गाड्यांच्या तिकिटासाठी आताच प्रतीक्षायादी अर्थात ‘वेटिंग’ दिसत आहे. काही मार्गांवरील ‘विशेष ट्रेन’मधील बहुतांश गाड्यांचेही आरक्षण फुल्ल झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांची गावी जाण्यासाठी कसरत अटळ आहे.

