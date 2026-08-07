पुणे

‘डी.एल.एड’ परीक्षेमध्ये ५३.७४ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण

‘डी.एल.एड’ परीक्षेमध्ये ५३.७४ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण
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पुणे, ता. ७ : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत ‘डी.एल.एड’च्या जूनमधील परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला. राज्यातील एकूण १९ हजार ४१३ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली, त्यातील ५३.७४ टक्के म्हणजे १० हजार ७१६ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत.
परीक्षा परिषदेच्या वतीने दोन ते दहा जूनदरम्यान परीक्षा घेण्यात आली. परीक्षेचा निकाल परिषदेच्या www.mscepune.in संकेतस्थळावर शुक्रवारी जाहीर केला आहे. विद्यार्थ्यांना निकालाचे मूळ गुणपत्रक संबंधित अध्यापक विद्यालयामार्फत हस्तपोच मिळेल. उत्तरपत्रिकेची गुणपडताळणी आणि छायाप्रत मागण्यासाठी २८ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहे, अशी माहिती राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी दिली.

निकालाची आकडेवारी
माध्यम : नोंदणी केलेले : परीक्षा दिलेले : उत्तीर्ण झालेले : टक्केवारी
मराठी : १४,७९४ : १४,३७४ : ७,५०५ : ५०.७३ टक्के
उर्दू : २,८४७ : २,८०१ : १,७८१ : ६२.५६ टक्के
हिंदी : ३२३ : ३१४ : २१७ : ६७.१८ टक्के
इंग्रजी : १,९३३ : १,८८१ : १,१७९ : ६०.९९ टक्के
कन्नड : ४४ : ४३ : ३४ : ७७.२७ टक्के

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