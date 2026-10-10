पुणे

MPSC Exam : ‘गट ब’ मुख्य परीक्षा सरसकट रद्द करू नका; उत्तीर्ण उमेदवारांची मागणी

पेपरफुटीच्या अफवा आणि ‘एसआयटी’ चौकशीच्या टांगत्या तलवारीमुळे नियुक्ती प्रक्रियेला अचानक खीळ बसल्याने, रात्रंदिवस एक करून यश मिळवणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागत आहे.
mpsc exam

mpsc exam

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- प्रज्वल रामटेके

पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) संयुक्त ‘गट ब’ परीक्षेत गैरप्रकार आढळल्यास दोषींवर कारवाई करा; परंतु समाजमाध्यमांवरील केवळ अफवा आणि संशयाच्या आधारे सरसकट परीक्षा रद्द करून प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय करू नका, अशी साद या परीक्षेत यशस्वी ठरलेल्या उमेदवारांनी राज्य सरकारला घातली आहे. पेपरफुटीच्या अफवा आणि ‘एसआयटी’ चौकशीच्या टांगत्या तलवारीमुळे नियुक्ती प्रक्रियेला अचानक खीळ बसल्याने, रात्रंदिवस एक करून यश मिळवणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागत आहे.

Loading content, please wait...
pune
education
student
MPSC Exam
Action

Related Stories

mpsc student agitation
MPSC Exam Date 2026 Update
Devendra Fadnavis on MPSC
MPSC Rajyaseva interview postponed why
Marathi News Esakal
www.esakal.com