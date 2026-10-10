MPSC Exam : ‘गट ब’ मुख्य परीक्षा सरसकट रद्द करू नका; उत्तीर्ण उमेदवारांची मागणी

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) संयुक्त ‘गट ब’ परीक्षेत गैरप्रकार आढळल्यास दोषींवर कारवाई करा; परंतु समाजमाध्यमांवरील केवळ अफवा आणि संशयाच्या आधारे सरसकट परीक्षा रद्द करून प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय करू नका, अशी साद या परीक्षेत यशस्वी ठरलेल्या उमेदवारांनी राज्य सरकारला घातली आहे. पेपरफुटीच्या अफवा आणि ‘एसआयटी’ चौकशीच्या टांगत्या तलवारीमुळे नियुक्ती प्रक्रियेला अचानक खीळ बसल्याने, रात्रंदिवस एक करून यश मिळवणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागत आहे..आयोगातर्फे जुलै २०२५ मध्ये सहायक कक्ष अधिकारी (३), राज्यकर निरीक्षक (२७९), पोलिस उपनिरीक्षक (३९२) आणि दुय्यम निबंधक (८४) अशा एकूण ७५८ पदांसाठी ही जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. जानेवारी २०२६ मध्ये पूर्व आणि मे २०२६ मध्ये मुख्य परीक्षा पार पडून ऑगस्टमध्ये निकाल जाहीर झाला. यातील दुय्यम निबंधक पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची कागदपत्र तपासणी २२ व २३ सप्टेंबर रोजी नियोजित होती; मात्र, अनिश्चित कारणास्तव ती स्थगित करण्यात आली आहे..याविषयी बोलताना विद्यार्थी म्हणाले, ‘सध्या टेलिग्राम आणि काही समाजमाध्यमांवरून या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा दावा कोणताही सबळ पुरावा नसताना केला जात आहे. औषध निरिक्षक पेपरफुटीतील आरोपी यापूर्वीच्या ‘गट ब’ पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचा संदर्भ जोडून संशयाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. यश मिळवलेले उमेदवार जेमतेम एक टक्का असून ते अत्यंत संघर्ष करून, ग्रामीण भागातून आलेले आहेत. मात्र, अपयशी ठरलेल्या उमेदवारांना भडकवून पुनर्परीक्षेची मागणी रेटली जात आहे.’.उमेदवारांच्या प्रमुख मागण्या -- एसआयटीमार्फत होणाऱ्या चौकशीस सर्व प्रामाणिक विद्यार्थ्यांची पूर्ण तयारी आहे.- चौकशीत गैरप्रकार आढळल्यास दोषींवर कडक कारवाई करावी, मात्र परीक्षा सरसकट रद्द करून प्रामाणिक उमेदवारांवर अन्याय करू नये.- एसआयटी चौकशी निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावी. चौकशीला वेळ लागणार असल्यास, संशयित उमेदवार वगळून इतरांना कायद्याच्या चौकटीत राहून नियुक्ती द्यावी.- टेलिग्राम व इतर माध्यमांवरून जाणीवपूर्वक अफवा पसरविणाऱ्यांवर पोलिस व आयोगाने तत्काळ योग्य ती कारवाई करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.