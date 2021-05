बुरशीच्या उपचारात डोळ्यांचा बळी नको

पुणे - म्युकरमायकोसिसमध्ये (Mucormycosis) चेहऱ्यावरील बुरशी (Fungus) शस्त्रक्रियेद्वारे (Surgery) बाहेर काढावी लागते. अशा वेळी डोळा, (Eye) जबडा, दात असे अवयवही काढण्याची वेळ येवू शकते. काही वेळा तर रुग्णाचा (Pateint) जीव वाचविण्यासाठी घाईगडबडीत किंवा निष्णात डॉक्टरांच्या (Doctor) अभावी विनाकारण डोळा काढला जातो. परंतु, योग्य शस्त्रक्रिया केल्यास डोळा वाचवता येतो. प्रत्येकवेळी डोळ्याचा बळी नको, असे मत नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. रमेश मूर्ती यांनी व्यक्त केले. (Do not Sacrifice the Eyes to Treat the Fungus)

देशभरात आता म्युकरमायकोसिसचे रूग्ण वाढत असून, उशिरा निदान झाल्यास शस्त्रक्रियेची गरज भासते. मुळात अतिशय दुर्मिळ असलेल्या या आजाराबद्दल डॉक्टरांसह प्रशासनालाही कमी माहिती होती. मात्र, आता याबद्दल जनजागृती झाली असून, रोज नवनवीन माहिती समोर येत आहे. डॉ. मूर्ती हे पुण्यातील रुग्णालयांमध्ये म्युकरमायकोसिसच्या डोळ्यासंबंधीच्या रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया करत आहे. त्यांना आजवर आलेल्या अनुभवाच्या आधारे आणि डॉक्टरांशी झालेल्या चर्चेतून त्यांनी काही तथ्ये समोर मांडली आहेत.

हेही वाचा: Pune Corona Update: दिलासा! शहरात रुग्णसंख्या हजारच्या आतच

डॉक्टरांनी पुढे येणे आवश्यक

बुरशीच्या आजारासंबंधी रोज नवी तथ्ये समोर येत आहे. अशा वेळी डॉक्टरांच्या समुदायाने स्वतःला लवकर अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर नवीन संशोधन आणि तथ्ये मांडणे गरजेचे आहे. यातून उपचारपद्धती अधिक शास्त्रीय होईल, त्याचबरोबर अनेकांचे प्राण वाचतील, असे मत तज्ज्ञांच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले आहे.

समज-गैरसमज

गैरसमज

म्युकरमायकोसिसच्या प्रत्येक रुग्णाचे डोळे काढावे लागतात

बुरशी डोळ्यापर्यंत पोचल्यावर

दृष्टी जाते

डोळ्यापर्यंत बुरशी पोचल्यास शस्त्रक्रिया आवश्यकच

डोळ्याला सूज आली म्हणजे रोग हाताबाहेर गेला

डोळ्याशी निगडित समस्या औषधोपचाराने सुटत नाहीत

‘सायनस’ची समस्या सोडवली तरीही डोळ्याची समस्या सुटत नाही

हेही वाचा: पुणे: हजारभर इग्वाना, दोनशेभर कासव आणि फायटर माशांची तस्करी; दोघांना अटक

तथ्य