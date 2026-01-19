Pune History : औरंगजेबने का बदललं होतं पुण्याचं नाव? बुधवार पेठेला दिलेली नातवाच्या नावाने ओळख, मग त्याच्यासोबत जे झालं....

Maharashtra Historical News : सतराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेल्या स्वराज्याला संपवण्यासाठी मुघल बादशाह औरंगजेब महाराष्ट्रात दाखल झाला. १७०३ च्या सुमारास जेव्हा औरंगजेब पुण्यात आला, तेव्हा या शहराचे मोक्याचे स्थान पाहून तो प्रभावित झाला. संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रावर आणि मराठ्यांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी पुणे हे अतिशय सोयीचे केंद्र होते. याच रणनीतीचा भाग म्हणून त्याने पुण्यात आपली लष्करी छावणी स्थापन केली. मराठ्यांच्या किल्ल्यांना वर्षोनुवर्षे वेढा घालूनही यश मिळत नव्हते आणि एखादा किल्ला जिंकलाच, तरी मराठे तो गनिमी काव्याने पुन्हा हस्तगत करत असत. या सततच्या संघर्षाने औरंगजेब हरल्यासारखे फील करत होता..मराठ्यांना युद्धभूमीवर पूर्णपणे पराभूत करण्यात आलेले अपयश आणि त्यातून येणारा नामुष्कीचा वार सोसणे औरंगजेबाला जड जात होते. आपला हा अपमान झाकण्यासाठी आणि या भूभागावर मुघली सत्तेचा वरचष्मा असल्याचे दाखवण्यासाठी त्याने पुण्याचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला. याच काळात औरंगजेबाच्या नातवाचा पुण्यात मृत्यू झाला. आपल्या नातवाच्या आठवणीत त्याने पुण्यात ‘मूही-उल-मिलत’ नावाची एक नवीन व्यापारी पेठ वसवली. आपल्या नातवाच्या नावाशी साधर्म्य राखत त्याने अधिकृतपणे पुण्याचे नाव ‘मुहियाबाद’ असे ठेवले, ज्याचा स्पष्ट उल्लेख औरंगजेबाचा दरबारी इतिहास सांगणाऱ्या ‘मआ-सिर-अलमगिरी’ या ग्रंथात आढळतो..End of the World : जगातलं शेवटचं शहर माहितीये का? जिथे पृथ्वीच संपते..लाखो लोकांना नाही माहिती.पुण्यातील मुघल प्रशासनाचा प्रभाव वाढवण्यासाठी औरंगजेबाने केवळ नाव बदलले नाही, तर शहरात काही संरचनात्मक बदलही केले. मुघल सरदार, मनसबदार आणि अधिकारी पुण्यात कायमचे रमून जावेत आणि त्यांचे मनोबल टिकून राहावे यासाठी त्याने पुण्यात ठिकठिकाणी कोठे (छावणी निवास) आणि मनोरंजन केंद्रे उभारली. या माध्यमातून पुण्याला एका मुघल शहराचे स्वरूप देण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. मुघल साम्राज्याचा सांस्कृतिक आणि राजकीय प्रभाव या प्रदेशावर बिंबवण्यासाठी ‘मुहियाबाद’ हे नाव त्याने सरकारी कागदपत्रांमध्ये सक्तीचे केले होते..Black Color Psychology : ज्यांना काळा रंग आवडत नाही त्या लोकांची पर्सनॅलिटी कशी असते? स्वभाव तर असा असतो की आयुष्यभर....मात्र औरंगजेबाचा हा प्रयत्न फार काळ टिकू शकला नाही. १७०७ मध्ये औरंगजेबाचा मृत्यू झाल्यानंतर मुघल सत्तेची पकड ढिली झाली आणि मराठ्यांनी पुन्हा एकदा पुण्याचे पूर्ण नियंत्रण आपल्या हातात घेतले. मराठ्यांनी सत्ता मिळवताच ‘मुहियाबाद’ हे लादलेले नाव कायमचे इतिहासजमा केले आणि शहराचे मूळ ‘पुणे’ हे नाव पुन्हा दिमाखात मिरवू लागले. विशेष म्हणजे औरंगजेबाने वसवलेली ‘मूही-उल-मिलत’ ही पेठ काळाच्या ओघात ‘बुधवार पेठ’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली, जी आजही पुण्याच्या मध्यवस्तीतील एक महत्त्वाची पेठ म्हणून अस्तित्वात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.