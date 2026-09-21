सिव्हिलच्या डॉ. स्वाती चव्हाण यांना कोठडी

डॉ. स्वाती चव्हाण यांना कोठडी
डॉ. मनिषा जेजुरकर आत्महत्या प्रकरण : दोघांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव
नाशिक, ता. २१ : जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील डॉ. मनिषा जेजुरकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी संशयित पती व मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. नीलेश जेजुरकर यांच्या अटकेपाठोपाठ जिल्हा रुग्णालयाच्या मानसोपचार विभागाच्या प्रमुख डॉ. स्वाती चव्हाण यांनाही अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयात सोमवारी हजर केले असता, एका दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाकडून डॉ. स्वाती चव्हाण, डॉ. नीलेश जेजुरकर यांच्या निलंबनाचे प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात येणार आहे.
डॉ. मनिषा जेजुरकर यांनी सहा मार्च रोजी गंगापूर रोड परिसरातील राहत्या फ्लॅटमध्ये गळफास घेत आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी रोहिणी वैभव थोरात यांच्या फिर्यादीनुसार, संशयित पती डॉ. नीलेश जेजुरकरविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. डॉ. जेजुरकर यांना अटक करण्यात आली असून, उद्यापर्यंत (ता. २२) पोलिस कोठडीत आहेत. तर, रविवारी रात्री डॉ. स्वाती चव्हाण यांनाही गंगापूर पोलिसांनी अटक केली असून त्यांनाही न्यायालयाने उद्यापर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. डॉ. मनिषा जेजुरकर यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणात त्याचा सहभाग निष्पन्न झाल्याने डॉ. चव्हाण यांना अटक करण्यात आल्याचे तपास अधिकारी व सहायक पोलिस आयुक्त प्रमोद वाघ यांनी सांगितले. दरम्यान, जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाकडून डॉ. नीलेश जेजुरकर, डॉ. स्वाती चव्हाण यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
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