पुणे - कर्तव्यात असताना दारू पिऊन ‘तर्राट’ झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याने नशेतच बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या बालकाच्या मृतदेहाच्या शवविच्छेदनाचा प्रयत्न केला. संबंधित डॉक्टर हा नशेत असल्याचे लक्षात येताच नातेवाईक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संबंधित डॉक्टरला घेराव घालत त्याला जाब विचारत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कानावर हा प्रकार घातला..हा प्रकार बुधवारी (ता. २४) रोजी जुन्नर येथील ग्रामीण रुग्णालयात घडला असून आरोग्य विभागाने संबंधित डॉक्टरची सेवा समाप्त केली आहे. या घटनेवरून पुण्यातील सरकारी रुग्णालयांमधील आरोग्यसेवेची दयनीय अवस्था समोर आली आहे.जुन्नर तालुक्यातील कुमशेत येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात केदार या सात वर्षीय बालकाचा मृत्यू झाला. त्याच दिवशी त्याचा मृतदेह घेउन नातेवाईक जुन्नर ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी तेथे डॉ. आर. आर. हांगे हे कर्तव्यावर असल्याची त्यांनी ओळख करून दिली..डॉ. हांगे हे बालकाचे शवविच्छेदन करत असताना नातेवाईवाईकांना ते दारूच्या नशेत असल्याचा संशय आला. त्यांनी डॉ. हांगे यांना बाहेर बोलावले व त्यांची चित्रफीत काढत त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.त्यावेळी डॉ. हांगे यांनी नातेवाइकांना त्यांची तब्येत बरी नसल्याचे व खोकला येत असल्याने खोकल्याचे औषध घेतल्यामुळे गुंगी येत असल्याचे सांगितले. मात्र नातेवाइकांनी त्यांच्या तोंडाचा दारू पिलेला असल्याचा वास येत असल्याचा आरोप करत वरिष्ट डॉक्टरांना फोन करून या घटनेची माहिती दिली..याबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले यांना विचारले असता ते म्हणाले की संबंधित डॉ. हांगे हे शल्यविशारद (सर्जन) असून त्यांना दीड महिन्यापूर्वीच जुन्नर येथील ग्रामीण रुग्णालयात कंत्राटी तत्त्वावर वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते.तेथे त्यांच्यावर रुग्णांवर उपचार करण्याची तसेच शवविच्छेदन करण्याचीही जबाबदारी होती. मात्र, संबंधित घटनेबाबतचा व्हिडिओ पाहून डॉ. हांगे यांनी गैरवर्तन केल्याचे दिसून येत आहे. त्यावरून त्यांची सेवा समाप्त केली आहे..ग्रामीण आरोग्यसेवा वाऱ्यावरजिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य सेवा कशी वाऱ्यावर आहे हेच या घटनेतून दिसून येते. अनेक ग्रामीण रुग्णालयांच्या ठिकाणी वैद्यकीय अधीक्षक हे त्या ठिकाणी नसतात. शहरात नागरिकांना विविध पर्याय उपलब्ध असतात. मात्र, ग्रामीण भागात पर्याय नसल्याने बहुतांश नागरिक सरकारी दवाखान्यावर अवलंबून असतात. परंतु, अशा घटनांमुळे नागरिकांमध्ये आरोग्य सेवेविषयी नाराजी निर्माण होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.