Pune News : हातावर जखम झाल्यानंतर परिचारिकेसोबत डॉक्टरची गैरवर्तनाची घटना; आंबेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल!

पुणे : परिचारिकेच्या हातावर जखम झाल्यानंतर उपचार करण्याच्या बहाण्याने अश्लील वर्तन करणाऱ्या एका ४८ वर्षीय डॉक्टरविरुद्ध आंबेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडित तरुणी परिचारिका असून, ती जांभूळवाडी रस्त्यावरील एका दवाखान्यात काम करते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (ता. २९) सकाळी ती नेहमीप्रमाणे दवाखान्यात कामास गेली. .काम करताना तिला हाताला जखम झाली. त्यानंतर दुपारी साडेबाराच्या सुमारास डॉक्टरने तिला उपचारासाठी केबिनमध्ये बोलावले. मलमपट्टी करताना डॉक्टरने तिच्याशी अश्लील कृत्य केले, असा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. पुण्यातील या घटनेने वैद्यकीय क्षेत्रातील सुरक्षिततेच्या गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष वेधले आहे. परिचारिकेला फक्त तिच्या कामाच्या वेळेत जखम झाल्यामुळे डॉक्टरकडून अश्लील वर्तन सहन करावे लागले, हेच चिंताजनक आहे..Pune Election : दुबार नावे; चुकीची नोंदणी आणि त्रुटींचा भडिमार; मतदार यादीवर ९ हजार हरकतींचा पाऊस!.ही घटना केवळ पीडितासाठी मानसिक आणि भावनिक त्रासदायक ठरली नाही, तर इतर आरोग्यसेवकांसाठीही सतर्कतेची गरज अधोरेखित करते. आंबेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवून आरोपीविरुद्ध तपास सुरु झाला असून, पोलिसांनी संभाव्य साक्षीदारांचा शोध घेतला आहे आणि डॉक्टरी नैतिकतेचे उल्लंघन झाल्याबाबत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच, आरोग्यसेवा क्षेत्रात काम करणार्या महिला कर्मचारी सुरक्षित राहण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे आणि अशा प्रकारच्या घटनांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. समाजात अशा घटना वाढू नयेत यासाठी रुग्णालये आणि दवाखानेही कर्मचारी प्रशिक्षणाद्वारे जागरूकता वाढविण्याचे प्रयत्न करत आहेत.