पुणे

Pune News : हातावर जखम झाल्यानंतर परिचारिकेसोबत डॉक्टरची गैरवर्तनाची घटना; आंबेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल!

Doctor Misconduct : पुण्यात डॉक्टरने परिचारिकेशी केलेल्या अश्लील कृत्यामुळे आंबेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडित तरुणी परिचारिका असून तिच्या सुरक्षिततेसाठी त्वरित कारवाई करण्यात येत आहे.
This incident in Pune has raised serious concerns about safety within the medical sector.

This incident in Pune has raised serious concerns about safety within the medical sector.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : परिचारिकेच्या हातावर जखम झाल्यानंतर उपचार करण्याच्या बहाण्याने अश्लील वर्तन करणाऱ्या एका ४८ वर्षीय डॉक्टरविरुद्ध आंबेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडित तरुणी परिचारिका असून, ती जांभूळवाडी रस्त्यावरील एका दवाखान्यात काम करते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (ता. २९) सकाळी ती नेहमीप्रमाणे दवाखान्यात कामास गेली.

Loading content, please wait...
crime
doctor
women
police case
women harassment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com