Cardiac Surgery: उच्च-जोखमीच्या हृदयरुग्णावर यशस्वी अत्याधुनिक उपचार; रुग्णाचे प्राण वाचवण्यात यश, डाॅक्टरांची काैतुकास्पद कामगिरी!

लोणी काळभोर : येथील विश्वराज हॉस्पिटलमधील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या टीमने ६० वर्षीय हृदयरुग्णावर अत्यंत गुंतागुंतीची आणि उच्च-जोखमीची कॅल्शियम ऑर्बिटल ॲयरेक्टॉमी ही आधुनिक प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पाडली. या उपचारामुळे रुग्णावर अँजिओप्लास्टी करून त्याचे प्राण वाचवण्यात यश आले..ही प्रक्रिया कार्डिएक सायन्सेस विभागाचे प्रमुख डॉ. सुरज इंगोले यांच्या नेतृत्वाखाली बहुविशेषज्ञांच्या टीमने केली. सदर रुग्णाचे मूत्रपिंड निकामी झाल्यामुळे नियमित डायलिसिस सुरू होते. यादरम्यान त्याचा रक्तदाब अचानक कमी होणे, हृदयाचे ठोके अनियमित होणे अशी गंभीर लक्षणे दिसत होती. पुढील तपासणीत त्याला 'ट्रिपल व्हेसल डिसीज' असल्याचे निदान झाले. या अवस्थेत हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या तीनही मुख्य रक्तवाहिन्या मोठ्या प्रमाणात अरुंद झालेल्या असतात..याशिवाय, रुग्णाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये कॅल्शियम जास्त प्रमाण साचलेले होते आणि हृदयाची कार्यक्षमता देखील सुमारे २० टक्के झाली होती. त्यामुळे पारंपरिक बायपास शस्त्रक्रिया करणे धोकादायक ठरले असते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन डॉक्टरांनी कमी चिरफाडीत होणारी कॅल्शियम ऑर्बिटल ॲधरेक्टॉमी" ही विशेष प्रक्रिया निवडली. या प्रक्रियेत बारीक नळीच्या मदतीने रक्तवाहिन्यांतील कडक झालेले कॅल्शियम सुरक्षितरीत्या कमी केले ज्यामुळे पुढे स्टेंट बसवणे सोपे होते. यानंतर हृदयातील महत्त्वाच्या रक्तवाहिनीत (एलएडी) स्टेंट बसवून रक्तप्रवाह सुरळीत करण्यात आला..डॉ. इंगोले यांनी सांगितले की, या उपचारादरम्यान "इन्ट्राव्हॅस्क्युलर अल्ट्रासाऊंड " या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. यामुळे रक्तवाहिन्यांच्या आतिल भागाचे अचूक चित्र मिळाले आणि उपचार अधिक सुरक्षित व परिणामकारक करता आले. उर्वरित रक्तवाहिन्यांवर उपचार करण्यासाठी पुढील एक ते दोन महिन्यांत दुसरी प्रक्रिया करण्याचे नियोजन आहे, असेही त्यांनी सांगितले..उपचारानंतर रुग्णाची प्रकृती स्थिर असून त्याने दुसऱ्याच दिवशी डायलिसिस कोणत्याही अडचणीशिवाय पूर्ण केले ही त्याच्या आरोग्यातील महत्त्वाची सुधारणा मानली जात आहे. जरी अशा प्रकारचे उपचार जगभरात केले जात असले, तरी इतक्या उच्च जोखमीच्या रुग्णावर ही प्रक्रिया यशस्वी होणे विशेष महत्त्वाचे मानले जात आहे. यामुळे पुण्याच्या पूर्व भागातही प्रगत हृदय उपचार उपलब्ध होत असल्याचे अधोरेखित झाले आहे..विश्वराज हॉस्पिटलने अशा अत्याधुनिक उपचार सुविधा सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देण्याचा आपला संकल्प पुन्हा अधोरेखित केला आहे. या उपचारात डॉ. सुरज इंगोले यांच्यासह भूलतज्ज्ञ डॉ. क्षितिज गायकवाड, रजिस्ट्रार डॉ. विष्णू जाधव व डॉ. अनघा, तसेच कॅथलॅबमधील अमित, मीना, मनोज कुमार, कल्याण आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला.