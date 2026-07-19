पुणे

Doctor Protection: डॉक्टरांचा राज्यव्यापी संप उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे स्थगित; रुग्णांना दिलासा, पण कडक संरक्षणकायद्याची मागणी कायम

उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर आयएमएचा राज्यव्यापी लाक्षणिक संप स्थगित; सोमवारी आरोग्य सेवा पूर्ववत, रुग्णांना दिलासा
Healthcare services across Maharashtra will continue normally on Monday, providing major relief to patients following the IMA's decision.

Healthcare services across Maharashtra will continue normally on Monday, providing major relief to patients following the IMA's decision.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ पुकारलेला सोमवारचा (ता. २०) राज्यव्यापी लाक्षणिक संप इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) स्थगित केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत केलेल्या आवाहनानंतर आणि आरोपीचा जामीन स्थगित केल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सोमवारी राज्यातील आरोग्य सेवा पूर्ववत सुरू राहणार असून रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
doctor
Court
Protection act
Doctor Abhinay Darwade
protection against domestic violence