Doctor Protection: डॉक्टरांचा राज्यव्यापी संप उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे स्थगित; रुग्णांना दिलासा, पण कडक संरक्षणकायद्याची मागणी कायम

पुणे : डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ पुकारलेला सोमवारचा (ता. २०) राज्यव्यापी लाक्षणिक संप इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) स्थगित केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत केलेल्या आवाहनानंतर आणि आरोपीचा जामीन स्थगित केल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सोमवारी राज्यातील आरोग्य सेवा पूर्ववत सुरू राहणार असून रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे..डोंबिवली महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण व शिवीगाळ करण्यात आली होती. या घटनेच्या निषेधार्थ 'आयएमए'सह विविध वैद्यकीय संघटनांनी उद्या कामबंद आंदोलनाची हाक दिली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने शनिवार (ता. १८) सुट्टीच्या दिवशी विशेष सुनावणी घेऊन आरोपींचा जामीन स्थगित केला. तसेच, संबंधित आरोपीला आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत. याच आदेशात न्यायालयाने डॉक्टरांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते..न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर 'आयएमए'चे राज्याचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कुलकर्णी, सचिव डॉ. विक्रांत देसाई आणि खजिनदार डॉ. अमोल गित्ते यांनी विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेणे ही डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी मोठी बाब असल्याचे मानत, रुग्णांच्या हितासाठी संप तात्पुरता स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, महाराष्ट्र आरोग्य सेवा संरक्षण कायदा २०१० मध्ये सुधारणा करून तो अधिक कडक आणि अजामीनपात्र करावा, ही मागणी कायम असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे..शासनाने वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी तातडीने अध्यादेश काढावा, अशी मागणी डॉ. कुलकर्णी यांनी केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास ९ ऑगस्टपासून राज्यभरात बेमुदत आंदोलन पुकारण्याचा इशाराही वैद्यकीय संघटनांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.