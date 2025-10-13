Domestic Violence: पतीसह कुटुंबीयांची मालमत्ता जप्त करा; पोटगीस टाळाटाळ केल्याने न्यायालयाचा पोलिसांना आदेश

पुणे : कौटुंबिक हिंसाचाराच्या गुन्ह्यात पोटगीसह नुकसान भरपाईचे आदेश देऊनही याबाबत टाळाटाळ करणे पतीला महागात पडले. पतीसह कुटुंबीयांची मालमत्ता शोधून ती ताब्यात घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, तसेच त्यांच्याविरोधात अटकावणी अधिपत्र (डिस्ट्रेस वॉरंट) काढण्यात येणार आहे..सुरेश आणि सुरेखा (दोघांचीही नावे बदलली आहेत) अशी पती-पत्नीची नावे आहेत. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात सुरेखा हिने ९ मार्च २०२१ रोजी सुरेशविरोधात न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती..सुनावणीदरम्यान सुरेश न्यायालयात हजर न राहिल्याने न्यायालयाने त्याच्याविरुद्ध एकतर्फी आदेश दिला. त्या आदेशानुसार, पतीसह कुटुंबीयांनी सुरेखा हिला पोटगी आणि नुकसान भरपाई म्हणून ४० हजार रुपये, तसेच खर्चापोटी पाच हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला होता..न्यायालयाचा आदेश असूनही पोटगी व नुकसानभरपाईची रक्कम न मिळाल्याने सुरेखा हिने ॲड. पुष्कर पाटील, ॲड. ऋतुराज पासलकर आणि ॲड. प्रतीक पाटील यांच्या माध्यमातून पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. या वेळी तिने पती व त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध दरखास्त दाखल केली. त्यानंतरही कोणीही हजर न राहिल्याने तिच्या वकिलांनी अटकावणी अधिपत्र (डिस्ट्रेस वॉरंट) काढण्यासाठी अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर करून वरील आदेश दिला आहे..Mumbai High Court: पोटगी वाढविण्यासाठी कायद्याचा आधार चुकीचा; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण, कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश केला रद्द.कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण या कायद्यांतर्गत अटकावणी अधिपत्र (डिस्ट्रेस वॉरंट) ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. यात न्यायालय पोलिसांना आदेश देऊन पती किंवा विरोधी पक्षाने ठरलेली पोटगी किंवा नुकसान भरपाईची रक्कम न दिल्यास त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करते. पोलिसांना अशा वेळी मालमत्तांची पाहणी करून त्या ताब्यात घेण्याचे आणि देयक वसूल करण्याचे अधिकार दिले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.