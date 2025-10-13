पुणे

Domestic Violence: पतीसह कुटुंबीयांची मालमत्ता जप्त करा; पोटगीस टाळाटाळ केल्याने न्यायालयाचा पोलिसांना आदेश

Pune News: पुण्यात कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात पतीने पोटगी व नुकसानभरपाई न दिल्यामुळे न्यायालयाने अटकावणी अधिपत्र काढण्याचा आदेश दिला. सुरेश व त्याच्या कुटुंबीयांची मालमत्ता तपासून वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : कौटुंबिक हिंसाचाराच्या गुन्ह्यात पोटगीसह नुकसान भरपाईचे आदेश देऊनही याबाबत टाळाटाळ करणे पतीला महागात पडले. पतीसह कुटुंबीयांची मालमत्ता शोधून ती ताब्यात घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, तसेच त्यांच्याविरोधात अटकावणी अधिपत्र (डिस्ट्रेस वॉरंट) काढण्यात येणार आहे.

