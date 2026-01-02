पुणे

Pune Crime News : पुरोगामी पुण्यात धक्कादायक प्रकार ! जीन्स घातली म्हणून सासू, दीर अन् मुलीकडून विधवेला बेदम मारहाण, हात मोडला अन्...

Domestic Violence Pune : पीडिता कचरावेचक असून ती तळजाई वसाहत परिसरात चार मुलांसह राहते. पतीच्या निधनानंतरही कुटुंबीयांकडून छळ सुरू असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. सहकारनगर पोलिसांनी सासू, दीर आणि मुलीविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
Police investigation underway after a Pune widow was brutally assaulted by family members over clothing choice, resulting in a fractured wrist.

Yashwant Kshirsagar
पुरोगामी शहर आणि देशाची सांस्कृतिक राजधानी अशी ओळख असलेल्या पुण्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका विधवा महिलेने जीन्स पॅन्ट घातली म्हणून सासूसह दीर अन् मुलीनेही तिला बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. या मारहाणीत पीडितेचा हात मोडला असून तिच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. तिच्या तक्रारीवरुन सहकारनगर पोलिसांत आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

