Pune Crime News : पुरोगामी पुण्यात धक्कादायक प्रकार ! जीन्स घातली म्हणून सासू, दीर अन् मुलीकडून विधवेला बेदम मारहाण, हात मोडला अन्...

पुरोगामी शहर आणि देशाची सांस्कृतिक राजधानी अशी ओळख असलेल्या पुण्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका विधवा महिलेने जीन्स पॅन्ट घातली म्हणून सासूसह दीर अन् मुलीनेही तिला बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. या मारहाणीत पीडितेचा हात मोडला असून तिच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. तिच्या तक्रारीवरुन सहकारनगर पोलिसांत आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित महिला (वय ३३) कचरावेचक आहे. तळजाई वसाहत परिसरात आपल्या चार मुलांसह राहते. तिच्या पतीचे तीन वर्षांपूर्वी निधन झाले आहे. ती ३० डिसेंबर रोजी जीन्स घालून घराबाहेब थांबली होती. त्यावेळी तिची सासू तिथे आली अन् जीन्स घातल्याचे पाहून तिचा राग अनावर झाला तिने तिथेच केस ओढून पीडितेला मारहाण केली. .नवऱ्याला सोडून प्रियकराकडे गेली, चार दिवसांत त्याचं खरं रूप समोर आलं; पुण्यातील महिलेबरोबर धक्कादायक घडलं...वाचा नेमकं प्रकरण?.पीडित महिलेची मुलगीही अन् दीर दोघेही तिथे पोहोचले. पण मुलीनेही तिला मारहाण केली अन् दीरानेही डावा हात पिरगळला. तिचा मोबाइलही काढून घेतला. मारहाणीत पीडितेचे मनगटाजवळील हाड मोडले आहे. या प्रकरणी सहकारनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी महिलेला ससून रुग्णालयात नेऊन तिची वैद्यकीय तपासणी केली असता मनगटाचे हाड फॅक्चर झाल्याचे आढळून आले. पोलिसांकडून आरोपी सासू, दीर आणि मुलीविरोधात भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत संबंधित कलमे लावण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे..FAQs प्र.1: ही घटना नेमकी कुठे घडली? उ: पुण्यातील सहकारनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत, तळजाई वसाहत परिसरात ही घटना घडली.प्र.2: मारहाणीचे कारण काय होते? उ: पीडित महिलेने जीन्स पॅन्ट घातली होती, याच कारणावरून तिच्यावर मारहाण करण्यात आली.प्र.3: मारहाण करणारे कोण होते? उ: पीडितेची सासू, दीर आणि स्वतःची मुलगी यांनी मिळून मारहाण केली.प्र.4: पीडितेची प्रकृती कशी आहे? उ: तिच्या मनगटाजवळील हाड मोडले असून सध्या ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.प्र.5: पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे? उ: सहकारनगर पोलिसांनी तिघांविरोधात भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हा दाखल केला आहे.प्र.6: ही घटना कोणता सामाजिक प्रश्न अधोरेखित करते? उ: महिलांच्या कपड्यांवरून होणारा कौटुंबिक छळ आणि मानसिकता आजही जिवंत असल्याचे हे प्रकरण दाखवते.