Pune News: गॅस तुटवड्याची अफवा! नागरिकांनो गोंधळून जाऊ नका; पुरवठा सुरळीत असल्याची गॅस कंपन्या, वितरकांची माहिती..

पुणे: इराण आणि इस्राईल यांच्यातील युद्धामुळे घरगुती गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण होईल का? अशी भीती नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. परिणामी अनेक नागरिक गॅस एजन्सीकडे जाऊन तातडीने सिलिंडर भरून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र गॅस वितरक आणि गॅस कंपन्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या गॅस पुरवठा सुरळीत सुरू आहे आणि तुटवड्याची कोणतीही स्थिती नाही. सावधगिरी म्हणून व्यावसायिक गॅसच्या वितरणावर मात्र काही प्रमाणात निर्बंध आले आहेत. युद्धामुळे भारतात घरगुती गॅसचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे का?सध्या तरी अशा प्रकारचा कोणताही धोका नाही. भारतात एलपीजी गॅसचा पुरवठा अनेक देशांमधून केला जातो आणि त्याचबरोबर देशांतर्गत उत्पादनही केले जाते. त्यामुळे एखाद्या देशातील युद्ध किंवा तणावामुळे तत्काळ गॅस तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता कमी असते. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरण्याचे काही कारण नाही..नागरिकांनी घाईघाईने गॅस सिलिंडर भरून ठेवणे आवश्यक आहे का?नाही. सध्या घरगुती वापराच्या गॅसचे वितरण पूर्णपणे सुरळीत आहे. नागरिकांनी अफवा किंवा समाज माध्यमांवरील अपूर्ण माहितीवर विश्वास ठेवू नये. जर नागरिकांनी अचानक मोठ्या प्रमाणात सिलिंडर बुक केले, तर तात्पुरता ताण निर्माण होऊ शकतो..गॅस एजन्सीकडे सध्या पुरेसा साठा उपलब्ध आहे का?होय. गॅस कंपन्यांकडून वितरकांना नियमितपणे सिलिंडरचा पुरवठा केला जात आहे. वितरकांकडे आवश्यकतेनुसार साठा उपलब्ध असतो आणि रोजच्या मागणीनुसार सिलिंडर ग्राहकांपर्यंत पोहोचवले जातात. त्यामुळे सध्या गॅस संपण्याची किंवा वितरण थांबण्याची स्थिती नाही..युद्धाचा गॅस पुरवठ्यावर थेट परिणाम होतो का?काही प्रमाणात परिणाम होतो. मात्र भारत ऊर्जा आयात करताना अनेक देशांशी करार करतो. एखाद्या देशात तणाव निर्माण झाला तरी इतर स्रोतांच्या माध्यमातून पुरवठा सुरू राहतो. तसेच देशात मोठ्या प्रमाणावर गॅस साठवणूक व्यवस्था असल्यामुळे अचानक संकट निर्माण होण्याची शक्यता कमी असते..अचानक नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात सिलिंडर बुक केल्यास काय परिणाम?जर नागरिकांनी गरज नसताना जास्त सिलिंडर बुक केले तर वितरण यंत्रणेवर तात्पुरता दबाव निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे काही ग्राहकांना सिलिंडर मिळण्यात उशीर होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच गॅस कंपन्या आणि प्रशासन नागरिकांना शांत राहण्याचे आणि आवश्यकतेनुसारच सिलिंडर बुक करण्याचे आवाहन करत आहेत..सिलिंडर मिळण्यात उशीर झाल्यास ग्राहकांनी काय करावे?अशा परिस्थितीत ग्राहकांनी आपल्या गॅस वितरकाशी संपर्क साधावा. अनेक वेळा वितरण वाहनाच्या वेळापत्रकामुळे किंवा स्थानिक मागणी वाढल्यामुळे काही दिवस उशीर होऊ शकतो. मात्र गॅस कंपन्या ग्राहकांना शक्य तितक्या लवकर सेवा देण्याचा प्रयत्न करतात.गॅस बुकिंगची सुविधा पूर्वीप्रमाणेच सुरू आहे का?होय. मोबाईल ॲप, ऑनलाइन वेबसाइट, एसएमएस आणि फोन कॉलद्वारे गॅस बुकिंगच्या सर्व सुविधा सुरू आहेत. त्यामुळे ग्राहक घरबसल्या सहजपणे सिलिंडर बुक करू शकतात. डिजिटल सेवांमुळे वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोयीची झाली आहे..युद्धामुळे गॅसच्या किमती वाढणार का?आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चे तेल आणि ऊर्जा दरांवर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. मात्र भारतात घरगुती गॅसच्या किमतीबाबत अंतिम निर्णय केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्या परिस्थितीचा अभ्यास करून घेतात. त्यामुळे अचानक मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी असते. तसेच नुकतीच गॅसची दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा दरवाढ होण्याची शक्यता कमी आहे..कोणती काळजी घ्यावी?नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा. आवश्यकतेनुसारच सिलिंडर बुक करावा, अनावश्यक साठा टाळावा आणि संयम ठेवावा. सरकार, तेल कंपन्या आणि गॅस वितरक पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असतात.