पुणे

Sadabhau Khot: संपादित जमिनी शेतकऱ्यांपासून हिरावू नका; इंदापुरात सदाभाऊ खोत यांचा सरकारला इशारा, अन्यथा नरड्यावर..

Political tension over acquired agricultural land: उजनी धरणाच्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या हक्कातच राहू द्या; सदाभाऊ खोत यांचा सरकारला इशारा
Sadabhau Khot addressing farmers during a gathering in Indapur over the land issue.

Sadabhau Khot addressing farmers during a gathering in Indapur over the land issue.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इंदापूर : उजनी धरणासाठी संपादित केलेल्या, मात्र प्रत्यक्षात पाण्याखाली न गेलेल्या जमिनी (गाळपेर) शेतकऱ्यांकडून काढून घेण्याचा प्रयत्न सरकारने थांबवावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिला.

Loading content, please wait...
Sadabhau Khot
Indapur
pune
Farmer
Warning
district
Maharashtra Politics
Protest
Lands
Government

Related Stories

No stories found.