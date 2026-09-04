Baramati News: डोर्लेवाडीत सभागृह, मंदिराच्या जागेवरून दोन गट आमनेसामने; तणावामुळे मोठा पोलिस बंदोबस्त

डोर्लेवाडी: डोर्लेवाडी (ता.बारामती) येथे बहुउद्देशीय सभागृह व सार्वजनिक महादेव मंदिराच्या जागेवरून दोन गटात वाद व तणाव निर्माण झाल्याने मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. ग्रामपंचायत व स्थानिक पदाधिकारी यांनी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले.मात्र दोन्हीही गटास तोडगा मान्य न झाल्याने चर्चा निष्फळ ठरली..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.येथील वैदू समाजाच्या असलेल्या श्रीराम गृहनिर्माण संस्थेच्या वतीने मागील काही वर्षात त्यांच्या मालकीची असणारी खुली व ऐमेनिटी स्पेस ची जागा ग्रामपंचायतीला विना मोबदला विकासकामासाठी बक्षिसपत्र करून दिली आहे.त्याच्यामध्ये सध्या जुने समाजमंदिर, व्यायामशाळा व सार्वजनिक महादेव मंदीर आहे. यावर्षात येथे खासदार फंडातून बहुउद्देशीय सभागृह कामास मंजुरी मिळाली आहे..त्याचे कॉलम काढण्याचे काम मागील महिन्यात सुरू झाल्यानंतर ते मंदिराच्या कामास अडचण व रस्त्याचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने मागील आठवड्यात येथील एका गटाने ग्रामपंचायतीकडे तक्रार अर्ज देऊन काम थांबविले आहे. त्यानंतर ग्रामपंचायत प्रशासन यांनी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन कामाची पाहणी केली व दोन्ही गटाची चर्चा केली. मात्र त्याला यश आले नाही. पुन्हा आज शुक्रवार (ता.४) रोजी ग्रामपंचायत प्रशासन, स्थानिक पदाधिकारी व संबंधित शिंदे व निंबाळकर या दोन्ही गटातील कार्यकर्त्यांना ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. .वाद निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने ग्रामपंचायतीच्या वतीने पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दोन्ही गटातील शेकडो कार्यकर्ते ग्रामपंचायत कार्यालय व रस्त्यावर जमू लागल्यानंतर परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून आणखी ज्यादाचा पोलीस बंदोबस्त मागवण्यात आला. ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये दोन्ही गटातील निवडक कार्यकर्त्यांना घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र दोन्ही गटातील कार्यकर्ते तोडगा मान्य करीत नसल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. बराच वेळ चर्चा करूनही मार्ग निघत नसल्याने अखेर सरपंच सुप्रिया नाळे यांनी मीटिंग स्थगित करून पुन्हा दोन दिवसांनी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पोलीस प्रशासन यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या जमावाला ग्रामपंचायत कार्यालय व रस्त्यावरून हटविले..दरम्यान या प्रकरणाला राजकीय व स्थानिक गटातटाच्या राजकारणाचे वळण लागून दोन्ही गटाकडून प्रतिष्ठेसाठी वाद निर्माण होत असल्याची स्थानिक नागरिकांमध्ये चर्चा रंगू लागली आहे. यावेळी सरपंच सुप्रिया नाळे,पंचायत समितीचे माजी सभापती अशोक नवले,किसन जाधव, सचिन निलाखे,राजेंद्र शिंदे,गजानन नाळे, मनोज नाळे, न्यामतुल्ला शेख,दिलीप चौधरी,सुभाष नाळे, गुलाब कालगावकर, एड. अतुल भोपळे, एड.सचिन दळवी,बाबुराव शिंदे भीमराव निंबाळकर ग्रामपंचायत अधिकारी सुनील माने आदींसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.येथील वैदू समाजातील नागरिक अत्यंत गरीब व शांत स्वभावाचे आहेत. बांधकामासाठी ज्या काही तांत्रिक अडचणी आहेत त्या सोडवून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो आज निष्फळ झाला आहे. मात्र पुन्हा चर्चा करून यावर मार्ग काढून मंजूर असलेले बांधकाम सुरू करण्यात येईल.असे मत सरपंच सुप्रिया नाळे यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.