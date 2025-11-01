Daund Robbery : दौंड व सोनवडी येथे दोन बंगल्यांवर दरोडे; लाखोंचा ऐवज चोरीला

दौंड - दौंड शहर व सोनवडी ( ता. दौंड) येथे मध्यरात्री दोन बंगल्यांवर दरोडे पडले आहेत. त्यापैकी एका बंगल्यातील सहा लाख रूपयांचा ऐवज चोरीस गेला आहे. दुसर्या बंगल्यावर पडलेल्या दरोड्यात चोरीस गेलेल्या ऐवजाचा तपशील उपलब्ध झालेला नाही. .दौंड - अहिल्यानगर - मनमाड राष्ट्रीय महामार्गावरील सोनवडी ( ता. दौंड) लोखंडे वस्ती येथे पहाटे दत्तात्रेय सपकाळ यांच्या बंगल्यावर दरोडा पडला. ओढ्याजवळ असलेल्या बंगल्याच्या बाजूचे लाकडी दार उचकटून दरोडेखोरांनी आत प्रवेश केला. खोलीमधील लाकडी कपाटाचे ड्रॅावर व लॅाकरचे कुलूप तोडण्यात आले..कपाटातील किमान पाच तोळे सोन्याचे दागिने, चांदीचे दागिने व एक लाख रूपयांची रोकड चोरून नेली. श्री. सपकाळ यांची कांद्याची व कपाशीची पट्टी असलेली रोकडच चोरीला गेली आहे. बंगल्याच्या मागील बाजूच्या संरक्षक जाळ्याच्या लोखंडी तारा तोडून दरोडेखोरांनी गोदामात देखील उचकापाचक केली.लोखंडे वस्ती येथील शिक्षक हिरालाल शिंदे यांच्या दौंड नगरपालिका हद्दीतील बंद बंगल्यावर पाच दरोडेखोरांनी दरोडा टाकला. लोखंडी सुरक्षा दाराची त्रिस्तरीय रचना असलेले कुलूप तोडून व त्यानंतरचे लाकडी दार उचकटून दरोडेखोरांनी बंगल्यात प्रवेश केला..हॅाल व आतील खोल्यांमधील सर्व कपाटे, शोकेस, दिवाण मधील सर्व साहित्य दरोडेखोरांनी उचकले. या बंगल्यातील सर्व चीजवस्तू दरोडेखोरांनी लांबविल्या असून त्याचा तपशील उपलब्ध झालेला नाही.सीसीटीव्ही कॅमेर्यांमध्ये पाच तरूण बंगल्याच्या संरक्षक भिंतीवरून उडी मारताना दिसून आले आहेत. तोंडावर माकडटोप्या, हातात टॅार्च, अंगात जर्किन, काळ्या रंगाच्या पॅण्ट व शर्ट, असा त्यांचा पेहराव आहे. त्यांनी वस्तीवरील सर्व बंगल्यांची टेहळणी केल्याचे चित्रित झाले आहे. शहरात दरोडे पडलेले असतानाही सकाळी साडेनऊ वाजेपर्यंत वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांनी घटनास्थळी भेट दिली नव्हती..दौंड उप विभागाचे पोलिस उप अधीक्षक बापूराव दडस यांना या बाबत विचारले असता त्यांनी हा घरफोडीचा प्रकार असल्याची माहिती दिली. दौंड पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी फिर्याद दाखल करण्याचे काम सुरू आहे..स्प्रे मारल्याचा संशयशेतकरी दत्तात्रेय सपकाळ यांचे कुटुंब शेतीच्या कामांसाठी पहाटेच जागे होते. मध्यरात्री २ ते ४ दरम्यान पडलेल्या दरोड्यासंबंधी कुटुंबीयांना अजिबात चाहूल लागली नाही. एरवी कुत्र्याच्या भुंकण्याने देखील सावध होणारे श्री. सपकाळ यांना त्याचे आश्चर्य वाटत आहे. बंगल्यात पाच जण असताना त्यापैकी एकालाही चाहूल न लागल्याने दरोडेखोरांनी तोंडावर भूल येईल अशाप्रकारचे स्प्रे मारल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.