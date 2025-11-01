पुणे

Daund Robbery : दौंड व सोनवडी येथे दोन बंगल्यांवर दरोडे; लाखोंचा ऐवज चोरीला

दौंड शहर व सोनवडी ( ता. दौंड) येथे मध्यरात्री दोन बंगल्यांवर दरोडे पडले.
प्रफुल्ल भंडारी
दौंड - दौंड शहर व सोनवडी ( ता. दौंड) येथे मध्यरात्री दोन बंगल्यांवर दरोडे पडले आहेत. त्यापैकी एका बंगल्यातील सहा लाख रूपयांचा ऐवज चोरीस गेला आहे. दुसर्या बंगल्यावर पडलेल्या दरोड्यात चोरीस गेलेल्या ऐवजाचा तपशील उपलब्ध झालेला नाही.

