ECI Decision : मतदान अधिकाऱ्यांच्या मानधनात दुपटीने वाढ; बीएलओंना आता १२ हजार रुपये

पुणे : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार राज्य शासनाने मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या (बीएलओ) मानधनात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता 'बीएलओ' यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपयांऐवजी बारा हजार इतके मानधन मिळेल. तर त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवणाऱ्या केंद्रस्तरीय अधिकारी, पर्यवेक्षक यांच्या पगारातदेखील सहा हजाराने वाढ केली आहे. त्यामुळे त्यांना प्रतिवर्षी बारा हजार रुपयांऐवजी १८ हजार रुपये इतके मानधन मिळणार आहे..मतदार नोंदणी ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. यात मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांद्वारे विशेषतः मतदार यादीच्या पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदार नोंदणीची विशेष मोहीम राबविणे, मतदारांची विशेष माहिती गोळा करणे, फोटो व्होटर स्लिपचे वाटप करणे, निवडणुकीच्या दिवशी मतदान केंद्रावर उपस्थित राहून प्रक्रिया सुरळीत पार पाडणे आदी कामे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांची असतात. हे अधिकारी त्यांचे कामे सां भाळून ही कामे करत असतात..केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाला 'बीएलओ' यांच्या मानधनात वाढ करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा निर्णय सहमुख्य निवडणूक अधिकारी म. रा. पारकर यांनी जारी केला. या निर्णयाची अंमलबजावणी या महिन्यापासून होणार आहे.