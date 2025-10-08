पुणे

Pune Accident : शहरात दुचाकी अपघातांत दोन तरुणांचा मृत्यू

भरधाव वाहनचालकांमुळे दोन दुचाकीस्वारांना जीव गमवावा लागला आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - शहरात भरधाव वाहनचालकांमुळे दोन दुचाकीस्वारांना जीव गमवावा लागला आहे. कोंढवा आणि हडपसर परिसरात घडलेल्या दोन स्वतंत्र अपघातांत दोघांचा मृत्यू झाला.

