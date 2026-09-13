हुंड्यासाठी महिलेचा छळ करून अघोरी कृत्य

पुणे, ता. १३ ः हुंड्यासाठी महिलेचा छळ करून तिला भोंदू व्यक्तीकडे नेऊन अघोरी कृत्य करण्यास भाग पाडल्याप्रकरणी पतीसह पाच जणांवर चंदननगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा प्रकार हुंड्याची मागणी पूर्ण न केल्याने, तसेच पतीला ‘मंगळ ग्रहाची बाधा’ असल्याचे सांगून घडवून आणल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
याप्रकरणी एका महिलेने चंदननगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार प्रदीप मनोहर पाटील (वय ३२), मालन मनोहर पाटील (वय ५२), प्रतीक्षा मनोहर पाटील (वय २७, तिघे रा. सरोळी, ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर), प्रीतम मनीष पाटील (वय ३०) आणि मनीष पाटील (दोघे रा. नांदेड सिटी, सिंहगड रस्ता) यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेचा विवाह ठरल्यानंतर आरोपींनी १५ लाख रुपयांच्या हुंड्याची मागणी केली होती. महिलेच्या वडिलांनी विवाह ठरल्यानंतर आरोपींना ऑनलाइन पद्धतीने दोन लाख २० हजार रुपये दिले होते. मात्र, उर्वरित हुंड्याची रक्कम न दिल्याने विवाहानंतर महिलेचा शारीरिक, मानसिक छळ सुरू करण्यात आला. पतीचा मंगळ दोष हटविण्याच्या नावाखाली फिर्यादी महिलेला भोंदूकडे नेऊन अघोरी कृत्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केला. हुंड्यासाठी छळ आणि अघोरी कृत्यांचा दबाव टाकल्याप्रकरणी आरोपींवर गुन्हा दाखल झाला असून, या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अमोल जगताप करीत आहेत.
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