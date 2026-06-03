पुणे

Pune Crime : हुंड्यासाठी छळ, अन् गर्भपाताची सक्ती; अखेर २५ वर्षीय विवाहितेने संपवले जीवन, पतीसह सासू-सासऱ्यावर गुन्हा दाखल

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Tejaswini Sonawane

Tejaswini Sonawane

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुण्यातील चंदननगर परिसरातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. चारचाकी गाडी, फ्लॅट खरेदीसाठी पैसे आणि सोन्याच्या अंगठीची मागणी करत सासरच्या मंडळींनी केलेल्या सततच्या शारीरिक व मानसिक छळाला कंटाळून २५ वर्षीय विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

तेजस्विनी गोरख सोनवणे असे आत्महत्या केलेल्या दुर्दैवी विवाहितेचे नाव आहे. याप्रकरणी पुण्यातील चंदननगर पोलीस ठाण्यात मृत विवाहितेच्या पतीसह सासू आणि सासऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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