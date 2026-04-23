Ghodegaon Ambedkar Jayanti: घोडेगावात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्साहात; आंबेगाव भूषण व राज्यस्तरीय पुरस्कारांनी मान्यवरांचा गौरव

घोडेगाव : घोडेगाव ता आंबेगाव येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त पुणे जिल्ह्यातील उल्लेखनीय काम करणारे सामाजिक , शैक्षणिक प्रशासकीय व कला क्षेत्रातील गुणवंतांचा पारितोषिक देऊन सन्मान करण्यात आला. यामध्ये आंबेगाव भूषण व राज्यस्तरीय पुरस्कार देण्यात आले..या सत्काराप्रसंगी बोलताना जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील म्हणाले, महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारत देशाला संविधानाच्या माध्यमातून समता बंधुता एकता स्वातंत्र्य हे मूलभूत हक्क देऊन प्रत्येक नागरिकाला सक्षम केले आहे म्हणून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे देशातील १४० कोटी जनतेची तारक शक्ती आहे..घोडेगाव (ता आंबेगाव) येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ,युगप्रवर्तक प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य व भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा स्मारक आणि संविधान भवन समितीच्या वतीने महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३५ बी जयंती मोहत्सव सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. यावेळी सकाळी ११ वाजता ध्वजारोहण व पूजापाठ करण्यात येऊन महामानव डॉ बाबासाहेब यांच्या पुतळ्याला मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. त्या नंतर ग्रामीण रुग्णालय घोडेगाव येथे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त भव्य रक्तदान शिबिर आयोजित केले. पंचायत समितीचे सभापती कैलास बुवा काळे यांच्या हस्ते रक्तदान शिबिराचा उद्घाटन करण्यात आले. दुपारी ४ वाजता महापुरुषांच्या प्रतिमांचे भव्य मिरवणूक संपूर्ण घोडेगाव शहरातून ढोलताशांच्या गजरात भिमगीतांच्या सुरेल आवाजात मिरवणूक काढण्यात आली. यात तालुक्याच्या विविध भागातून भीमसैनिक सहभागी होऊन आनंदाने नाचत होते. .मिरवणूक अहिल्यादेवी होळकर चौकात आल्या नंतर भव्य शाही मंडपात पाहुण्यांचे आगमन झाले. यावेळी महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध गायक पांडुरंग गायकवाड यांच्या ऑर्केस्ट्रा मधून भीमगीतांचा जल्लोष झाला. त्यांनतर महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध लेखिका व्याख्याती निलम इचके यांचे व्याख्यान झाले. व्याख्यान नंतर प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते आंबेगाब भूषण या राज्यस्तरीय पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. यात सामाजिक कृषी कला क्रीडा सांस्कृतिक पत्रकारिता विधी वैद्यकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांचे पुरस्कार देऊन अभिनदन केले .त्यात नाशिक विभागाचे महानिरीक्षक बी जी शेखर, दिग्दर्शक शंकर बारवे, जागतिक सर्पदंश तज्ञ डॉ सदानंद राऊंत ,प्रियांका हांडे, प्रकाश सोनवणे, कैलास गायकवाड, जालिंदर शेवाळे, अविनाश पवार ,राजू हिंगे, निलम इचके ,ज्योती गोरडे, सोनल भवरी ,सिद्धेश पिंगळे, कैलास गायकवाड आदि मान्यवराना पुरस्कार देण्यात आले. यावेळी जिल्हापरिषदेचे उपाध्यक्ष पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक प्रवीण शिंदे, सभापती कैलासबुवा काळे , उपसभापती ज्योतीताई पारधी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरात , युगप्रवर्तक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गौतम खरात, जिल्हा परिषद सदस्य सुवर्णाताई दरेकर ,जेष्ठ पत्रकार डी के वळसे, कविता खरात ,क्रांतीताई गाढवे ,ज्योती घोडेकर ,रत्नाताई गाडे, मंजुषा प्रशांत माटे आदि मान्यवर उपस्थित होते .यावेळी युगप्रवर्तक या संस्थेच्या लोगो चे व माहितीपटाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले व कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली.