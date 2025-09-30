पुणे

Amol Kolhe: कोंडी सोडविण्यासाठी आराखडा करा : डॉ. अमोल कोल्हे

Pune Traffic: मुंढवा व केशवनगर भागातील नागरिकांना वाहतूक कोंडी आणि कचरा, दूषित पाण्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी यावर सर्वंकष विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘मुंढवा व केशवनगर भागातील नागरिकांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सर्वंकष विकास आराखडा (डीपीआर) तयार करा,’ अशा सूचना खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिल्या.

