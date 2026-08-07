पुणे

Dr. Amol Kolhe : 'डॉ. काकोडकर समितीचे स्वागत पण झारीतील शुक्राचार्य कोण?'

पुणे नाशिक रेल्वेमार्ग नारायणगाव, संगमनेर मार्गेच व्हावा.
Dr. Amol Kolhe

Dr. Amol Kolhe

sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे संदर्भात जीएमआरटीचे आक्षेप समजून घेण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्याबद्दल खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानताना नेमकं 'झारीतील शुक्राचार्य' कोण आहेत असा सवाल विचारला, त्याचबरोबर हा रेल्वे प्रकल्प जुन्या मार्गानेच व्हावा ही आपली स्पष्ट भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.

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