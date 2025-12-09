- डॉ. अभिजित वैद्यमाझे व बाबांचे संबंध कौटुंबिक, वैचारिक व डॉक्टर, असे तीन पातळ्यांवर होते. वैद्य घराण्याशी बाबांचे नाते माझ्या जन्माच्या आधीपासून आहेत. भाई वैद्य हे बाबांना दोन वर्षे ज्येष्ठ. भाई व बाबा हे लहानपणी राष्ट्र सेवा दलाचे कार्यकर्ते; तर तरुण वयात समाजवादी पक्षाचे काम करायला लागले, तेव्हापासून भाई व बाबांचे नाते राष्ट्र सेवा दलाचे सैनिक म्हणून परिचित होते..तेव्हाचा समाजवादी पक्षाचे नेते एस. एम. जोशी होते. दोघेही पुणे महापालिकेत निवडून गेले. तेथे भाई व बाबा यांची जोडी पुढे पुण्याच्या महापालिकेत व राजकारणात प्रसिद्ध होती. त्यांनी कष्टकऱ्यांचे अनेक प्रश्न, भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर रान माजविले होते. त्यांनी महापालिका हलवून सोडली होती. माझे घर सेवा दलाशी जोडलेले होते. वैद्य कुटुंबीयांशी रक्ताच्या पलीकडील घट्ट नाते जोडलेले होते व कुटुंबाचा अविभाज्य भाग होते, हे नाते शेवटपर्यंत टिकले..दुसरे नाते म्हणजे सामाजिक व वैचारिक आहे. मी लहानपणापासून समाजवादी पक्षाचे काम करायला लागलो. पुढे आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून मी बाबांशी विशेषतः आरोग्य सेवेतून जवळचा संबंध निर्माण झाला. त्यांच्याबरोबर अनेक आघाड्यांतून काम करत गेलो. विशेषतः रिक्षाचालकांसाठी आरोग्य योजना राबवली.रिक्षाच्या मागच्या जाहिरातींतून मिळालेल्या पैशांतून त्यांना आरोग्य सेवा देण्याची योजना आखली होती. पुढे एस. एम. जोशी मेमोरिअल मेडिकल असोसिएशन हा ट्रस्ट स्थापन केला. त्याअंतर्गत आरोग्य सेना काम करत राहिली. त्या ट्रस्टचे बाबा पहिल्यापासून विश्वस्त आहेत. या ट्रस्टचे दोन मोठे विश्वस्त एक बाबा व दुसरे पन्नालाल सुराणा हे मी गमावले आहेत..समाजवादी परंपरेतले शेवटचे दोन खांब ते होते. आता देशात समाजवाद्यांच्या फळीमधील कोणी शिल्लक नाही. बाबांनी कष्टकऱ्यांच्या आहाराच्या सर्वेक्षणाचा आग्रह धरला. मग आम्ही मार्केट यार्ड, भवानी पेठेतील कष्टकरी व शेतमजूर यांचे सर्वेक्षण केले. त्यातून अर्धपोटी कष्टकऱ्यांचा अहवाल तयार केला.त्यामध्ये शरीराला जेवढ्या उष्मांकांची गरज आहे, त्यापैकी ते निम्मेच घेत असल्याचे धक्कादायक निरीक्षण आढळले. कोरोनाच्या काळात बाबांच्या आग्रहास्तव कष्टकऱ्यांच्या आहाराचेही निरीक्षण आरोग्य सेनेच्या माध्यमातून केले. त्यांनी नेहमीच मला राष्ट्रीय एकात्मता समितीकडून आर्थिक मदत केली..तिसरे नाते म्हणजे त्यांच्याशी असलेले वैद्यकीय व्यवसायाचे. माझ्या ३७ वर्षांच्या वैद्यकीय काळात त्यांच्या व शीला काकी यांच्या तब्येतीवर नेहमीच बारकाईने लक्ष ठेवून होतो. एकदा त्यांना पक्षाघाताचा सौम्य झटका येऊन गेला. परंतु, तो वेळीच ओळखल्याने त्रास झाला नाही. त्यांच्या नियमित चाचण्या करत होतो.त्यांच्या ‘मल्टिपल मायलोमा’ या कर्करोगाचे निदानही खरेतर पाच वर्षांपूर्वी मीच केले. ते बोलता बोलता पाठ दुखतेय असे म्हणाले होते. मला ते थोडे वेगळे वाटले. त्यांचा ‘एमआरआय’ केला. त्यामध्ये संशय आल्याने कर्करोग आढळला. परंतु, योग्य उपचारांनी तो नियंत्रणात राहिला..मुळात बाबा आयुर्वेदतज्ज्ञ आहेत. अत्यंत गरिबीतून त्यांनी डिग्री मिळवली. बाबांनी त्यांचा दवाखाना भवानी पेठेत सुरू केला. तेथे नाना पेठ, भवानी पेठेतील कष्टकरी त्यांच्याकडे येत. त्याचवेळी कष्टकऱ्यांचे कष्ट पाहून त्यांना हमाल पंचायत स्थापन करण्याची कल्पना सुचली व कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे वळले. केवळ हमालच नव्हे, तर कागद, काच पत्रा संघटना, रिक्षा पंचायत अशा दहा ते बारा पंचायत उघडल्या.ते केवळ कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी लढत राहिले नाही; तर त्यांनी रचनात्मक कामे उभी केली. त्यामध्ये कष्टाची भाजी भाकरी हे होय. यामध्ये आजही दिवसाला हजारो कष्टकरी अल्पदरात, दर्जेदार जेवण घेतात. नंतर बाबांनी हमालनगर उभे केले..त्यांना लागणारी जमीन ही त्या वेळी भाई वैद्य यांनी ते गृहमंत्री असताना दिली. याचा उल्लेख बाबांनी नेहमी सभेत केला. हमालांसाठी पतपेढी सुरू सुरू केली. म्हणजेच रचनात्मक संघर्षाचे ते मूर्तिमंत उदाहरण आहेत.बाबा हाडाचे समाजवादी. समाजवादी समाजरचना निर्माण झाली पाहिजे हे त्यांचे स्वप्न होते. त्यामध्ये समता, जातीअंताची लढाई, स्त्री, शूद्रातिशूद्रांसाठी लढले पाहिजे, मनुवाद व ब्राह्मण्यवादाला विरोध केला. संघाच्या ढोंगबाजीला विरोध केला. त्यांनी महात्मा फुले यांची सत्यशोधकी परंपरा सुरू ठेवली..समाजवादी पक्ष जनसंघात विलीन होणे हे बाबांना पटले नाही. त्या वेळी ते राजकारणापासून दूर झाले. बाबा जरी सक्रिय राजकारणातून दूर गेले, तरी ते समाजकारणात लढत होते. बाबा प्रखर पुरोगामी, बुद्धिवादी, विवेकवादी होते आणि अत्यंत विज्ञानवादी होते. ते स्वतः नास्तिक होते.त्यांनी धार्मिक रीतिरिवाजांवर प्रखर हल्ले चढवले. बाबांचे जाणे हे संपूर्ण परिवर्तनवादी, पुरोगामी, समाजवादी चळवळीला प्रचंड धक्का देणारे आहे. त्यांनी मात्र परिपाठ घालून दिलेला आहे, त्या विचारावर पुढे जात राहिले पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.