Dr. Baba Adhav : रचनात्‍मक कार्य करणारे बाबा

भाई वैद्य व बाबा यांची जोडी पुढे पुण्‍याच्‍या महापालिकेत व राजकारणात प्रसिद्ध होती.
सकाळ वृत्तसेवा
- डॉ. अभिजित वैद्य

माझे व बाबांचे संबंध कौटुंबिक, वैचारिक व डॉक्‍टर, असे तीन पातळ्यांवर होते. वैद्य घराण्याशी बाबांचे नाते माझ्या जन्‍माच्‍या आधीपासून आहेत. भाई वैद्य हे बाबांना दोन वर्षे ज्‍येष्‍ठ. भाई व बाबा हे लहानपणी राष्‍ट्र सेवा दलाचे कार्यकर्ते; तर तरुण वयात समाजवादी पक्षाचे काम करायला लागले, तेव्‍हापासून भाई व बाबांचे नाते राष्‍ट्र सेवा दलाचे सैनिक म्‍हणून परिचित होते.

