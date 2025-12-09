पुणे

कष्टकऱ्यांचा आधारवड! डॉ. बाबा आढाव यांचे अल्पचरित्र

डॉ. बाबा आढाव यांनी आयुष्यभर फेरीवाले, कचरावेचक, हमाल या असंघटित कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी संघर्ष केला.
सकाळ वृत्तसेवा
अल्पचरित्र

संपूर्ण नाव : डॉ. बाबासाहेब पांडुरंग आढाव

प्रचलित नाव : डॉ. बाबा आढाव

जन्मतारीख : १ जून १९३०

जन्मस्थळ : पुणे

शिक्षण : बी.एस्सी., डीएएसएफ

जन्म : १ जून १९३० मृत्यू : ८ डिसेंबर २०२५

