Dr. Babasaheb Ambedkar: ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार जगभरात पोहोचणार; जयपूरमध्ये पाच वर्षांसाठी सामंजस्य करार, दोन्ही संस्था एकत्रित काम करणार!

पुणे : 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था' (बार्टी), पुणे आणि 'डॉ. भीमराव आंबेडकर फाउंडेशन (आंबेडकर पीठ), जयपूर (राजस्थान) यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (एमओयू) झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिक न्याय, समता आणि सक्षमीकरणाचे विचार समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचवणे आणि अनुसूचित जाती, तसेच इतर उपेक्षित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी दोन्ही संस्थांनी एकत्र काम करणे, हा कराराचा मुख्य उद्देश आहे. .बार्टीने दिलेल्या माहितीनुसार, करारांतर्गत दोन्ही संस्था डॉ. आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित संयुक्त संशोधन प्रकल्प, धोरणात्मक अभ्यास आणि शैक्षणिक उपक्रम राबवणार आहेत. डॉ. आंबेडकरांचे महत्त्वपूर्ण साहित्य आणि शिकवण विविध भाषांमध्ये अनुवादित करून त्यांचे जतन व प्रसार करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. .आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून 'डिजिटल अर्काइव्ह' आणि 'आभासी संग्रहालय' उभारण्यात येतील. तसेच, तरुणांना शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष योजना राबविण्यात येणार आहेत. हा सामंजस्य करार आगामी पाच वर्षांसाठी लागू राहणार आहे..करारामुळे बार्टीच्या कार्याचा विस्तार आता इतर राज्यांतही होणार असून, दोन्ही संस्थांतर्फे अनेक नवनवीन प्रकल्प व उपक्रम राबविले जातील. याशिवाय, महाराष्ट्र आणि राजस्थान यांच्यात सामाजिक न्यायाच्या कार्याबाबत विचारांची आणि योजनांची प्रभावी देवाणघेवाण होऊ शकेल.- दीपा मुधोळ-मुंडे, महासंचालक, बार्टी.