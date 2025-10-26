पुणे

Dr. Medha Kulkarni : आरोप करणाऱ्यांच्या प्रश्नांना सडेतोड उत्तरे देणारी पुस्तके तयार व्हावीत

इतिहासात महिला किती सक्रिय होत्या हे आता आपण पाहत आहोत. महिलांचे शौर्य उदाहरणांसह या ग्रंथात मांडण्यात आले आहे.
पुणे - ‘सध्या अनेक व्यक्ती आणि नेते महापुरुषांची बदनामी करणारे व्यक्तव्य करत आहेत. त्यांच्या या वक्तव्यांना सडेतोड उत्तर द्यायचे असेल तर त्या- त्या महापुरुषांवर आणखी पुस्तके निघायला हवीत. ज्यात आरोप करणाऱ्याच्या प्रश्नांना सडेतोड उत्तरे मिळतील. त्या पुस्तकांतील माहिती खरी आणि निष्पक्ष असायला हवी, असे मत खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.

